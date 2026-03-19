Зачем Бельгия продвигает возобновление переговоров с РФ: премьер страны раскрыл карты

Бельгия поддерживает продолжение помощи Украине и усиление давления на Россию, однако считает недопустимым отсутствие Европейского Союза в переговорном процессе по завершению войны. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер, прибыв на саммит лидеров ЕС 19 марта, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, при которой европейские страны фактически финансируют войну, но не участвуют в ключевых переговорах о ее завершении. "Это ненормально", — подчеркнул глава бельгийского правительства.

Де Вевер отметил, что Евросоюз должен занять более активную позицию и быть напрямую вовлеченным в дипломатический процесс. По его мнению, без участия ЕС достичь устойчивого и приемлемого мира будет значительно сложнее.

Премьер также дал понять, что роль Европы не должна ограничиваться финансовой и военной поддержкой. Он считает, что страны ЕС вправе претендовать на участие в формировании будущих договоренностей, поскольку именно они несут значительную часть нагрузки, связанной с войной – от экономических последствий до вопросов безопасности.

Заявление бельгийского лидера прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий внутри ЕС о дальнейшей стратегии в отношении войны России против Украины. Вопрос участия Европы в возможных переговорах становится все более актуальным на фоне роста затрат и необходимости выработки долгосрочного решения конфликта.

