logo_ukra

BTC/USD

70127

ETH/USD

2173.2

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Навіщо Бельгія просуває поновлення переговорів із РФ: прем'єр країни розкрив карти

Прем'єр Барт Де Вевер вимагає для Євросоюзу участі у мирних переговорах щодо України

19 березня 2026, 12:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бельгія підтримує продовження допомоги Україні та посилення тиску на Росію, проте вважає неприпустимою відсутність Європейського Союзу у переговорному процесі після завершення війни. Про це заявив прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер, прибувши на саміт лідерів ЄС 19 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

За його словами, склалася парадоксальна ситуація, за якої європейські країни фактично фінансують війну, але не беруть участь у ключових переговорах щодо її завершення. "Це ненормально", — наголосив глава бельгійського уряду.

Де Вевер зазначив, що Євросоюз має зайняти активнішу позицію і бути безпосередньо залученим до дипломатичного процесу. На його думку, без участі ЄС досягти сталого та прийнятного світу буде значно складніше.

Прем'єр також дав зрозуміти, що роль Європи не повинна обмежуватись фінансовою та військовою підтримкою. Він вважає, що країни ЄС мають право претендувати на участь у формуванні майбутніх домовленостей, оскільки саме вони несуть значну частину навантаження, пов'язаного з війною – від економічних наслідків до питань безпеки.

Заява бельгійського лідера прозвучала на тлі дискусій усередині ЄС щодо подальшої стратегії щодо війни Росії проти України. Питання участі Європи у можливих переговорах стає все більш актуальним на тлі зростання витрат та необхідності вироблення довгострокового вирішення конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у переговорному процесі Москви та Києва за посередництва Вашингтона виникла тривала пауза.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини