Навіщо Бельгія просуває поновлення переговорів із РФ: прем'єр країни розкрив карти

Бельгія підтримує продовження допомоги Україні та посилення тиску на Росію, проте вважає неприпустимою відсутність Європейського Союзу у переговорному процесі після завершення війни. Про це заявив прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер, прибувши на саміт лідерів ЄС 19 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

За його словами, склалася парадоксальна ситуація, за якої європейські країни фактично фінансують війну, але не беруть участь у ключових переговорах щодо її завершення. "Це ненормально", — наголосив глава бельгійського уряду.

Де Вевер зазначив, що Євросоюз має зайняти активнішу позицію і бути безпосередньо залученим до дипломатичного процесу. На його думку, без участі ЄС досягти сталого та прийнятного світу буде значно складніше.

Прем'єр також дав зрозуміти, що роль Європи не повинна обмежуватись фінансовою та військовою підтримкою. Він вважає, що країни ЄС мають право претендувати на участь у формуванні майбутніх домовленостей, оскільки саме вони несуть значну частину навантаження, пов'язаного з війною – від економічних наслідків до питань безпеки.

Заява бельгійського лідера прозвучала на тлі дискусій усередині ЄС щодо подальшої стратегії щодо війни Росії проти України. Питання участі Європи у можливих переговорах стає все більш актуальним на тлі зростання витрат та необхідності вироблення довгострокового вирішення конфлікту.

