Закулисье брюссельских саммитов: как война в Украине изменила Европу?

На днях в авторитетном и достаточно читаемом среди граждан западных стран журнале "Неделя в Европе", вышел обзор главных событий экономики, политики и культуры. Журналисты, естественно, не могли забыть о теме, связанной с войной в Украине, которая ежедневно подвергается "небесным" атакам со стороны России.



Фото тематическое, из открытых источников





Война, начатая Российской Федерацией в центральной точке Европы, конечно же, сильно ударила по экономике ведущих государств, однако тем самым, сообщает польское издание Wyborcza.pl, российское вторжение показало, насколько страны Запада дружны, ведь все они в один момент сплотились, чтобы поддержать Украину в трудную минуту.





Корреспондент ARTE в Брюсселе в последнем выпуске своего блога рассказал о ключевых вопросах, которые обсуждаются на различных встречах европейских чиновников. Так, к примеру, по данным журналиста, за последние 11 месяцев Европа в общей сложности выделила больше 12 миллиардов евро на оснащение и обучение украинской армии. Стоит отметить, что речь идет исключительно о поддержке Вооруженных сил Украины, на финансирование помощи беженцам были выделены дополнительные денежные средства.





Помимо этого, сотрудник СМИ добавил, что невзирая на кровавую войну в географическом центре Европейского союза, среди ключевых политиков Европы в последнее время часто обсуждается вопрос об утилизации и переработке пищевых отходов, объем которых увеличивается с каждым днем.





Напомним, ранее мы сообщали, что польский историк назвал Германию страной, которая заранее знала о нападении России на Украину.

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