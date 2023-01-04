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Закулисье брюссельских саммитов: как война в Украине изменила Европу?

По данным немецкого журналиста, лишь на обучение украинских военных ЕС уже потратил больше 12 миллиардов евро

4 января 2023, 23:50
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На днях в авторитетном и достаточно читаемом среди граждан западных стран журнале "Неделя в Европе", вышел обзор главных событий экономики, политики и культуры. Журналисты, естественно, не могли забыть о теме, связанной с войной в Украине, которая ежедневно подвергается "небесным" атакам со стороны России. 

Закулисье брюссельских саммитов: как война в Украине изменила Европу?

Фото тематическое, из открытых источников


Война, начатая Российской Федерацией в центральной точке Европы, конечно же, сильно ударила по экономике ведущих государств, однако тем самым, сообщает польское издание Wyborcza.pl, российское вторжение показало, насколько страны Запада дружны, ведь все они в один момент сплотились, чтобы поддержать Украину в трудную минуту. 


Корреспондент ARTE в Брюсселе в последнем выпуске своего блога рассказал о ключевых вопросах, которые обсуждаются на различных встречах европейских чиновников. Так, к примеру, по данным журналиста, за последние 11 месяцев Европа в общей сложности выделила больше 12 миллиардов евро на оснащение и обучение украинской армии. Стоит отметить, что речь идет исключительно о поддержке Вооруженных сил Украины, на финансирование помощи беженцам были выделены дополнительные денежные средства. 


Помимо этого, сотрудник СМИ добавил, что невзирая на кровавую войну в географическом центре Европейского союза, среди ключевых политиков Европы в последнее время часто обсуждается вопрос об утилизации и переработке пищевых отходов, объем которых увеличивается с каждым днем. 


Напомним, ранее мы сообщали, что польский историк назвал Германию страной, которая заранее знала о нападении России на Украину. 



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Источник: https://wyborcza.pl/51,82983,29325234.html#S.galeria-K.C-B.1-L.1.duzy
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