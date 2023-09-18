Запрет въезда авто на российских номерах: о чем говорит это решение ЕС – какие последствия

Все страны ЕС, граничащие с РФ (Литва, Латвия и Эстония, Финляндия, Польша), кроме Норвегии, ввели запрет въезда на свою территорию автомобилей с российскими номерами. О чем говорит этот шаг? К чему он может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Запрет въезда в ЕС. Фото из открытых источников

Полная изоляция РФ

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик напоминает, что ранее Евросоюз сократил до минимума выдачу виз, пересматривает действие ряда уже выданных для граждан РФ. Сокращаются дипломатические представительства. А теперь вводится еще и такое ограничение – запрет на передвижение на авто с российскими номерами, на ввоз ряда вещей, включая айфоны.

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"Это – существенный шаг. Он создает условия давления на РФ. Я бы не сказал, что такие ограничения прямо влияют на политический режим. Но косвенное давление существует. Речь идет о передвижении даже для тех, кто имеет возможность путешествовать в ЕС, у кого есть соответствующие визы. Часть из них – люди, имеющие отношение к политическому правящему классу, влияющие на экономическую ситуацию", – поясняет эксперт.

Такие ограничения, по его мнению, представляют собой вполне закономерное оформление системы эмбарго, которое возможно для внедрения против РФ. Полная изоляция, в том числе для передвижения не только товаров, но и людей.

"Приятно, что это – консолидированная позиция всего ЕС. Да, есть страны, вроде Норвегии, которые пока на такие ограничения не пошли. Но это, либо произойдет чуть позже, либо просто станет исключением, подтверждающим правило, – считает Виталий Кулик. – В целом видна единая политика Евросоюза касательно создания новых ограничительных линий для РФ и россиян. И это явление, с которым еще долгое время придется жить русским, даже после неминуемой победы Украины и союзников. Быть россиянином уже стало токсичным. В Европе так точно. Это должны ощутить все без исключения жители страны-агрессора".

Такое впечатление, что в Европе сидят чиновники, до сих пор не понимающие базовую вещь

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился таким комментарием:

"Меня периодически удивляет поведение ЕС и в целом наших евроатлантических партнеров. Когда они слона в посудной лавке не замечают, а на какую-то мелочь обращают внимание. Ну, что такого, если вы не пустите российские автомобили в Европу? При том, что страна-агрессор, по оценке "Блумберга" и ряда других организаций, вскоре станет самым крупным экспортером зерна (в том числе украденного в Украине, в том числе – за счет уничтожения украинских портов и зернохранилищ, блокирования морских путей). Мы видим, как через Индию, куда массово идет российская нефть, она потом в переработанном виде не менее массово попадает в Европу. Наблюдаются и попытки европейских стран восстановить с РФ и подконтрольной ей Беларусью платежные механизмы. И это всё – помимо ставшей уже притчей во языцех торговле товарами двойного назначения, активизации северокорейско-белорусско-российского "схематоза", по тому, как Китай ведет свою игру".

И на фоне всего этого, отмечает эксперт, принимается решение "наказать" Россию, отыгравшись на ее автомобилистах. Лишив их возможности путешествовать в Европу, покупать там продукты, какие-то вещи, обувь.

"Но ведь это – совсем из другой лиги, – акцентирует Ярослав Романчук. – Такое впечатление, что в Европе сидят чиновники, до сих пор не понимающие базовую вещь. А именно – что окончание российско-украинской войны, не распространение ее на другие регионы, приблизит лишь предоставление Украина максимального количества вооружения, боеприпасов и финансов с одновременным введением новых и новых санкций против РФ (с обязательным отслеживанием и наказанием тех, кто помогает их обходить)".

Но по ряду причин наши зарубежные партнеры так действовать не хотят, констатирует эксперт. И, похоже, просят предоставить им условный список из 50 позиций ограничений против России, выбирая оттуда наименее болезненные. Лишь бы продемонстрировать, что вот так вот они борются с нацистским режимом Путина и тоталитарным режимом Лукашенко.

"Запретили вы российским автомобилистам въезжать в страны ЕС. И, что? Путин перестанет от этого быть агрессором, посылать своих орков на смерть, атаковать украинские города? Как-то это повлияет на поведение тех стран, тех структур, которые обходят санкции и помогают РФ зарабатывать десятки млрд долларов? Нет. Поэтому такие меры я называю – из серии моральная трусость и геополитическая слепота. Они вызывают больше недоумения и раздражения. Как в свое время, когда в рамках санкций против Беларуси туда запретили импорт… кожаных люксовых саквояжей и сумок. Безусловно, от этого вдребезги должен был рассыпаться тоталитарный режим! Но почему-то не рассыпался. Нужны не формальные, а реальные меры, которые приблизят нашу победу, приведут к новой – эффективной – конфигурации международной системы безопасности", – уверен Ярослав Романчук.

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