Турция намекает на блокирование вступления Швеции в НАТО: почему Эрдоган сдает назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в июле согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО, сейчас, перед своим отлетом в США для участия в заседании Генассамблеи ООН (где примет участие и президент Украины Владимир Зеленский), начал выдвигать новые претензии. Мол, Швеция не выполняет взятые на себя обязательства, а потому он не может гарантировать, что турецкий парламент поддержит расширение НАТО за счет ее присоединения к Альянсу. О чем говорит эта игра Эрдогана? Каковы шансы, что Турция (а за ней и Венгрия) пустят, наконец, Швецию в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган продолжает свой традиционный курс лавирования

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США поделился таким комментарием:

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"Эрдоган, очевидно, будет продолжать свой традиционный курс лавирования, балансирования между разными игроками на международной арене. Это его обычный, привычный стиль, подход".

Эксперт напоминает, что некоторое время назад наблюдатели поспешили говорить о повороте турецкого лидера от России. Но это, уверен он, было преждевременно. Поворотов и маневров у Эрдогана всегда много.

"Что касается Швеции, то думается, что все же официальная Анкара разблокирует вхождение этой страны в НАТО, – считает Владимир Дубовик. – Но перед этим Эрдоган хочет лишний раз насладиться положением человека, от которого многое зависит. А, возможно, выторговать какие-то новые выгодные вещи, как, например, современные военные самолеты США".

Турция пытается вырвать для себя определенную миссию в мировом порядке

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена – Эрдоган четко понимает, что накануне ГА ООН, находясь непосредственно в Штатах, он может усилить трек переговоров Турция-США.

"Формально или неформально, эти переговоры постоянно идут. Но накануне больших событий, турецкий лидер пробует еще поторговаться. Он так поступал всегда, пытаясь получить как можно больше преференций для своей страны", – поясняет аналитик.

Речь, по ее словам, об оружии, технологиях, торговле, о делегировании определенных полномочий официальной Анкаре для модерации стабилизации определенных процессов в регионе.

"Турция пытается вырвать для себя определенную миссию в мировом порядке. Ну, а ГА ООН, так получается, становится площадкой пересечения множества интересов. Независимо от того, с чем будет выступать Эрдоган (зерновой трек, натовский, трек перемирия между Арменией и Азербайджаном), уверена, что он будет стараться получать максимум для своей страны", – подчеркивает Александра Решмедилова.

Вопрос в том, продолжает она, – ценой чьих интересов. Ведь турецкие интересы могут не совпадать с интересами тех же партнеров по НАТО. Как, к примеру, со вступлением Швеции в Альянс, которое блокирует Турция.

"Между тем, полноценное вступление Швеции в НАТО – важнейший шаг для коллективной безопасности, – акцентирует эксперт. – Надеюсь, это вступление состоится в обозримом будущем. Как и на то, что вопрос вступления Украины в НАТО (в более отдаленной перспективе, чем Швеция) не станет предметов торгов. А если нам будут выставлять какие-то условия — то понятные, чтобы мы могли как можно быстрее найти определенный консенсус касательно их выполнения. И с партнерами, и внутри украинского общества".

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