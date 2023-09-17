Турция намекает на блокирование вступления Швеции в НАТО: почему Эрдоган сдает назад

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в июле согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО, сейчас, перед своим отлетом в США для участия в заседании Генассамблеи ООН (где примет участие и президент Украины Владимир Зеленский), начал выдвигать новые претензии. Мол, Швеция не выполняет взятые на себя обязательства, а потому он не может гарантировать, что турецкий парламент поддержит расширение НАТО за счет ее присоединения к Альянсу. О чем говорит эта игра Эрдогана? Каковы шансы, что Турция (а за ней и Венгрия) пустят, наконец, Швецию в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США поделился таким комментарием:
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Эксперт напоминает, что некоторое время назад наблюдатели поспешили говорить о повороте турецкого лидера от России. Но это, уверен он, было преждевременно. Поворотов и маневров у Эрдогана всегда много.
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена – Эрдоган четко понимает, что накануне ГА ООН, находясь непосредственно в Штатах, он может усилить трек переговоров Турция-США.
Речь, по ее словам, об оружии, технологиях, торговле, о делегировании определенных полномочий официальной Анкаре для модерации стабилизации определенных процессов в регионе.
Вопрос в том, продолжает она, – ценой чьих интересов. Ведь турецкие интересы могут не совпадать с интересами тех же партнеров по НАТО. Как, к примеру, со вступлением Швеции в Альянс, которое блокирует Турция.
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