Европейский Союз приветствует обязательство официального Киева отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.

Так президент Европейского совета Антониу Кошта на финальной пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта поддержал публичное обязательство Зеленского починить нефтепровод "Дружба".

"Мы приветствуем усилия и обязательства Украины восстановить нефтепровод "Дружба", разрушенный Россией, и мы приветствуем публичное обязательство Президента Зеленского восстановить этот нефтепровод "Дружба" в течение следующих шести недель", – заявил Кошта.

Он напомнил, что Европейская комиссия "предложила Украине техническую и финансовую поддержку, чтобы обеспечить восстановление нефтепровода "Дружба"".

"Но мы должны учесть то, что выдвижение условия, которое не могут обеспечить ни Европейский Союз, ни государства-члены, не является действием с добрыми намерениями, поскольку только Россия готова решать, пытаться ли снова разрушить нефтепровод "Дружба", или не разрушать его снова", – подчеркнул президент Евросовета.

Он сообщил, что Россия уже 23 раза атаковала нефтепровод "Дружба". И Украина снова, еще раз, восстановит этот нефтепровод "Дружба".

