Зеленский дал жесткое обязательство ЕС: что должно произойти через 6 недель

Кравцев Сергей
Европейский Союз приветствует обязательство официального Киева отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.
Нефтепровод "Дружба". Фото: из открытых источников
Так президент Европейского совета Антониу Кошта на финальной пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта поддержал публичное обязательство Зеленского починить нефтепровод "Дружба".
Он напомнил, что Европейская комиссия "предложила Украине техническую и финансовую поддержку, чтобы обеспечить восстановление нефтепровода "Дружба"".
Он сообщил, что Россия уже 23 раза атаковала нефтепровод "Дружба". И Украина снова, еще раз, восстановит этот нефтепровод "Дружба".
