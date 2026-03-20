Зеленський дав жорстке зобов'язання ЄС: що має статися через 6 тижнів

Лідери ЄС вітають обіцянку Зеленського полагодити нафтопровід "Дружба" за шість тижнів

20 березня 2026, 08:25
Кравцев Сергей

Європейський Союз вітає зобов'язання офіційного Києва відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів.

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

Так президент Європейської ради Антоніу Кошта на фінальній прес-конференції після саміту лідерів ЄС уночі 20 березня підтримав публічне зобов'язання Зеленського відремонтувати нафтопровід "Дружба".

"Ми вітаємо зусилля та зобов'язання України відновити нафтопровід "Дружба", зруйнований Росією, і ми вітаємо публічне зобов'язання Президента Зеленського відновити цей нафтопровід "Дружба" протягом наступних шести тижнів", – заявив Кошта.

Він нагадав, що Європейська комісія "запропонувала Україні технічну та фінансову підтримку, щоб забезпечити відновлення нафтопроводу "Дружба"".

"Але ми маємо врахувати те, що висунення умови, яку не можуть забезпечити ні Європейський Союз, ні держави-члени, не є дією з добрими намірами, оскільки тільки Росія готова вирішувати, чи намагатиметься знову зруйнувати нафтопровід "Дружба", чи не руйнувати його знову", – наголосив президент Євроради.

Він повідомив, що Росія вже 23 рази атакувала нафтопровід "Дружба". І Україна знову, ще раз відновить цей нафтопровід "Дружба".

Читайте також на порталі "Коментарі" — експерти Євросоюзу прибули до України, щоб взяти участь у перевірці нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок обстрілу Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи справді ЄС виставив Києву ультиматум щодо "Дружби": у МЗС дали чітку відповідь.




