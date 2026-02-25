Зеленский испытал жесткое унижение в ЕС: какой план Киева проваливается

Министр по делам Европы, интеграции и семье Австрии Клаудия Бауэр выразила скепсис по ускорению вступления Украины в ЕС, на чем настаивает президент Владимир Зеленский. По данным Financial Times, в настоящее время девять стран, включая Западные Балканы и Молдову, находятся в статусе кандидатов на членство. Война в Украине ускорила обсуждение этого процесса, но некоторые государства опасаются остаться позади из-за политического ускорения заявки Киева.

В преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения Зеленский призвал ЕС установить конкретный срок для вступления Украины, предложив сделать это уже в следующем году. Бауэр в комментарии FT отметила, что это не только амбициозно, но и нереалистично. Она подчеркнула, что в Евросоюзе существуют четкие правила и критерии, по которым страна может стать членом, и эти условия применяются ко всем кандидатам в равной степени.

Министр на примере Черногории объяснила продолжительность процесса: страна начала переговоры в 2012 году и планирует присоединиться к 2028 году.

"Вы видите, какой долгий путь они прошли. В случае Украины переговоры еще даже не начались, а в некоторых областях существует огромная потребность в реформах. Мы не можем применять двойные стандарты; не может быть никаких ускоренных процедур", – подчеркнула Бауэр.

Кроме того, она критиковала Венгрию за блокирование решений ЕС. Известно, что премьер Виктор Орбан продолжает ветировать новые санкции против РФ и на кредит для Киева в размере 90 млрд евро, связывая это с задержкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Некоторые эксперты предполагают, что Орбан может использовать свое вето как рычаг в переговорах по разблокированию оборонных фондов.

