Зеленський зазнав жорсткого приниження у ЄС: який план Києва провалюється

Міністр у справах Європи, інтеграції та сім’ї Австрії Клаудія Бауер висловила скепсис щодо прискорення вступу України до ЄС, на що наполягає президент Володимир Зеленський. За даними Financial Times, нині дев’ять країн, включно із Західними Балканами та Молдовою, перебувають у статусі кандидатів на членство. Війна в Україні прискорила обговорення цього процесу, але деякі держави побоюються залишитися позаду через політичне пришвидшення заявки Києва.

Фото: з відкритих джерел

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Зеленський закликав ЄС встановити конкретний термін для вступу України, запропонувавши зробити це вже наступного року. Бауер у коментарі FT зазначила, що це не тільки амбітно, але й нереалістично. Вона наголосила, що в Євросоюзі існують чіткі правила та критерії, за якими країна може стати членом, і ці умови застосовуються до всіх кандидатів однаково.

Міністр на прикладі Чорногорії пояснила тривалість процесу: країна почала переговори у 2012 році й планує приєднатися у 2028 році.

"Ви бачите, який довгий шлях вони пройшли. У випадку України переговори ще навіть не розпочалися, а в деяких сферах існує величезна потреба в реформах. Ми не можемо застосовувати подвійні стандарти; не може бути жодних прискорених процедур", – підкреслила Бауер.

Крім того, вона критикувала Угорщину за блокування рішень ЄС. Відомо, що прем’єр Віктор Орбан продовжує накладати вето на нові санкції проти РФ та на кредит для Києва розміром 90 млрд євро, пов’язуючи це із затримкою постачань нафти трубопроводом "Дружба". Деякі експерти припускають, що Орбан може використовувати своє вето як важіль у переговорах щодо розблокування оборонних фондів.

Як вже писали "Коментарі", четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну відзначилася не лише масштабними акціями солідарності в різних країнах, а й несподіваним дипломатичним інцидентом у Нью-Йорку.