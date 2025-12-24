Зеленский подтвердил переговоры с США о сроках вступления Украины в ЕС: есть неприятный нюанс

Рубрики
Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках обсуждения "мирного плана" Украина и США поднимали вопрос конкретных сроков вступления в Евросоюз. Вот только есть один неприятный нюанс, который состоит в том, что по состоянию на сейчас такого подтверждения со стороны европейских партнеров нет, а именно от Брюсселя зависит непосредственное вступление Украины в блок.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский дал свою оценку седьмому пункту проекта плана прекращения российско-украинской войны, который предусматривает, что Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
Глава украинского государства пояснил, что Украина считает членство в Евросоюзе обязательной гарантией безопасности, даже если они вступают в силу через один или несколько лет.
Читайте также на портале "Комментарии" — в следующем году Украина планирует открыть, пройти и закрыть три переговорных кластера по вступлению в Европейский Союз из шести необходимых. Большие надежды Киев возлагает на Ирландию и ее председательство в ЕС. Об этом во время визита в Ирландию заявил президент Украины Владимир Зеленский.