Зеленский подтвердил переговоры с США о сроках вступления Украины в ЕС: есть неприятный нюанс

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках обсуждения "мирного плана" Украина и США поднимали вопрос конкретных сроков вступления в Евросоюз. Вот только есть один неприятный нюанс, который состоит в том, что по состоянию на сейчас такого подтверждения со стороны европейских партнеров нет, а именно от Брюсселя зависит непосредственное вступление Украины в блок.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский дал свою оценку седьмому пункту проекта плана прекращения российско-украинской войны, который предусматривает, что Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

"Даты вступления для Украины на сегодня – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения. Мы говорим о том, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, что это правильная гарантия безопасности, и в целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает", – отметил Владимир Зеленский.

Глава украинского государства пояснил, что Украина считает членство в Евросоюзе обязательной гарантией безопасности, даже если они вступают в силу через один или несколько лет.

"Членство в Евросоюзе – это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату – когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год – должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности", – акцентировал Владимир Зеленский.

