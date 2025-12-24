Зеленський підтвердив переговори зі США щодо термінів вступу України до ЄС: є неприємний нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках обговорення "мирного плану" Україна та США порушували питання конкретних термінів вступу до Євросоюзу. Ось тільки є один неприємний нюанс, який полягає в тому, що станом на зараз такого підтвердження з боку європейських партнерів немає, а саме від Брюсселя залежить безпосередній вступ України до блоку.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Володимир Зеленський дав свою оцінку сьомому пункту проекту плану припинення російсько-української війни, який передбачає, що Україна стане членом ЄС у певний час і отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.
Глава української держави пояснив, що Україна вважає членство в Євросоюзі обов'язковою гарантією безпеки, навіть якщо вони набирають чинності через один чи кілька років.
Читайте також на порталі "Коментарі" — наступного року Україна планує відкрити, пройти та закрити три переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу із шести необхідних. Великі надії Київ покладає на Ірландію та її головування у ЄС. Про це під час візиту до Ірландії заявив президент України Володимир Зеленський.