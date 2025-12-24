logo_ukra

Зеленський підтвердив переговори зі США щодо термінів вступу України до ЄС: є неприємний нюанс
Зеленський підтвердив переговори зі США щодо термінів вступу України до ЄС: є неприємний нюанс

Президент зазначив, дати вступу для України на сьогодні – це двостороння розмова Америки та України без поки що європейського підтвердження

24 грудня 2025, 11:50
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках обговорення "мирного плану" Україна та США порушували питання конкретних термінів вступу до Євросоюзу. Ось тільки є один неприємний нюанс, який полягає в тому, що станом на зараз такого підтвердження з боку європейських партнерів немає, а саме від Брюсселя залежить безпосередній вступ України до блоку.

Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський дав свою оцінку сьомому пункту проекту плану припинення російсько-української війни, який передбачає, що Україна стане членом ЄС у певний час і отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

"Дати вступу для України на сьогодні – це двостороння розмова Америки і України без поки що європейського підтвердження. Ми говоримо про те, що ми хочемо мати конкретну дату вступу в ЄС, що це правильна гарантія безпеки, і загалом ми відчуваємо, що Америка це підтримує", – сказав Зеленський.

Глава української держави пояснив, що Україна вважає членство в Євросоюзі обов'язковою гарантією безпеки, навіть якщо вони набирають чинності через один чи кілька років.

"Членство в Євросоюзі – це теж придбання частини наших гарантій безпеки, і тому ми хочемо закріпити дату – коли це станеться. Наприклад, це 2027 рік чи 2028 рік – має бути якась конкретика, тому що без конкретики гарантія безпеки не виглядає справді гарантією безпеки", – акцентував Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступного року Україна планує відкрити, пройти та закрити три переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу із шести необхідних. Великі надії Київ покладає на Ірландію та її головування у ЄС. Про це під час візиту до Ірландії заявив президент України Володимир Зеленський.




