Зеленский получил жесткую оплеуху от ЕС: озвучено шокирующее заявление

Европейский Союз пока не готов установить точную дату вступления Украины в свой состав. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас во время Мюнхенской конференции по безопасности, как сообщает Reuters.

"Мне кажется, что страны ЕС не готовы указать четкую дату, поскольку предстоит еще много работы", — отметила она.

По ее словам, процесс интеграции Украины нуждается в дополнительных реформах и детальных согласованиях между государствами-членами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина намерена завершить все технические этапы подготовки к членству в ЕС к 2027 году. В интервью журналистам он подчеркнул важность получения четкой даты вступления, ведь для Киева это не только политический шаг, но и часть гарантий безопасности страны.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил скептицизм по поводу амбиций Украины относительно вступления в ЕС до 2027 года. Он с сарказмом отметил, что Владимир Зеленский хочет присоединиться к Евросоюзу "сидя на коне задом вперед", указывая на сложность и противоречивость этого процесса.

До этого издание Bloomberg писало, что Европейский Союз сейчас готовит несколько вариантов для возможного включения Украины в блок в рамках соглашения о завершении войны. Очевидно, вопрос членства Украины в ЕС чрезвычайно сложен и потребует еще многочисленных шагов на пути к интеграции, в частности, по решению внутренних политических и экономических проблем, а также обеспечению необходимых реформ.

