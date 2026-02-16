logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Зеленський отримав жорсткого ляпаса від ЄС: озвучено шокуючу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський отримав жорсткого ляпаса від ЄС: озвучено шокуючу заяву

Країни ЄС наразі не можуть встановити конкретну дату вступу України

16 лютого 2026, 08:40
Автор:
Клименко Елена

Європейський Союз поки не готовий встановити точну дату вступу України до свого складу. Про це заявила глава дипломатії ЄС  Кая Каллас  під час Мюнхенської конференції з безпеки, як повідомляє Reuters.

Зеленський отримав жорсткого ляпаса від ЄС: озвучено шокуючу заяву

"Мені здається, що країни ЄС не готові вказати чітку дату, оскільки попереду ще багато роботи", — зазначила вона. 

За її словами, процес інтеграції України потребує додаткових реформ і детальних узгоджень між державами-членами.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна має намір завершити всі технічні етапи підготовки до членства в ЄС до 2027 року. В інтерв'ю журналістам він підкреслив важливість отримання чіткої дати вступу, адже це для Києва не тільки політичний крок, а й частина гарантій безпеки країни.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив скептицизм щодо амбіцій України щодо вступу в ЄС до 2027 року. Він з сарказмом зазначив, що Володимир Зеленський хоче приєднатися до Євросоюзу "сидячи на коні задом наперед", вказуючи на складність та суперечливість цього процесу. 

До цього видання Bloomberg писало, що Європейський Союз зараз готує кілька варіантів для можливого включення України до блоку в рамках угоди про завершення війни. Очевидно, питання членства України в ЄС є надзвичайно складним і вимагатиме ще численних кроків на шляху до інтеграції, зокрема щодо вирішення внутрішніх політичних та економічних проблем, а також забезпечення необхідних реформ.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Європейські країни повинні мати повноцінне представництво на переговорах щодо припинення війни в Україні. Таку позицію висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.



