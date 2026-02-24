logo

Зеленский выставил жесткое требование ЕС: в чем хочет ясности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский выставил жесткое требование ЕС: в чем хочет ясности

Глава государства потребовал четкий срок членства Украины в ЕС

24 февраля 2026, 07:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Киев ожидает от Европейского Союза конкретных и четких решений по будущему членству. Украинские власти считают, что затягивание процесса создает дополнительные риски на фоне войны и давления со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Financial Times.

Зеленский выставил жесткое требование ЕС: в чем хочет ясности

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства подчеркнул, что Киев ожидает четкого ответа от Европейского союза относительно вступления страны в блок. Он заявил, что хочет получить конкретную дату и просит ЕС больше не откладывать это решение, чтобы последующие руководители и новое поколение украинцев не оказались в ситуации, когда Россия будет блокировать членство Украины на десятилетия.

С точки зрения украинской стороны, откладывание интеграции создает долгосрочные риски для страны. Российское руководство, по словам президента, пытается использовать различные политические маневры, включая взаимодействие с международными лидерами, чтобы ослабить позиции Киева в переговорах.

Заявления президента отражают стратегическое стремление Украины закрепиться в европейских структурах и снизить влияние внешнего давления на национальную политику.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что перспективы вступления Украины в Европейский Союз требуют трезвой оценки как готовности Киева, так и возможностей самого блока. По его словам, закрепление 2027 года как даты присоединения выглядит преждевременным. Об этом он сказал после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Polskie Radio.

Сикорский подчеркнул, что поддерживает "креативное мышление", однако напомнил: вступление Украины станет серьезным испытанием для обеих сторон.

Он отметил, что речь идет о крупной стране с ограниченными экономическими ресурсами, которая к тому же еще не завершила полную имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, между идеями и реальными политическими решениями существует принципиальная разница.




Источник: https://www.ft.com/content/1831225f-0db6-4ecc-8409-f520f74e4129
