Польша остудила амбиции Киева: какой год для вступления в ЕС под вопросом
Польша остудила амбиции Киева: какой год для вступления в ЕС под вопросом

Сикорский предупредил о «серьезных вызовах» и усомнился в идее ускоренного членства Украины

24 февраля 2026, 06:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что перспективы вступления Украины в Европейский Союз требуют трезвой оценки как готовности Киева, так и возможностей самого блока. По его словам, закрепление 2027 года как даты присоединения выглядит преждевременным. Об этом он сказал после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Polskie Radio.

Польша остудила амбиции Киева: какой год для вступления в ЕС под вопросом

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Сикорский подчеркнул, что поддерживает "креативное мышление", однако напомнил: вступление Украины станет серьезным испытанием для обеих сторон. 

Он отметил, что речь идет о крупной стране с ограниченными экономическими ресурсами, которая к тому же еще не завершила полную имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, между идеями и реальными политическими решениями существует принципиальная разница.

Дискуссия разгорелась вокруг инициативы Киева зафиксировать 2027 год как ориентир для членства в будущем мирном соглашении. 

Стоит отметить, одним из сторонников так называемого "обратного членства" выступает глава Урсула фон дер Ляйен. Концепция предполагает, что Украина сначала формально становится членом ЕС, а затем поэтапно подключается к ключевым программам, включая политику сплоченности и Общую аграрную политику.

Однако Сикорский предупредил, что подобный подход создает серьезные процедурные и институциональные вызовы для всего Евросоюза и потребует сложных согласований внутри блока.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин требует даже тех территорий, которые не может захватить его армия. Россия потратила на войну триллион долларов и потеряла более миллиона солдат. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.




Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3651727,%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%96%D0%B4%D0%B5
