Польша остудила амбиции Киева: какой год для вступления в ЕС под вопросом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что перспективы вступления Украины в Европейский Союз требуют трезвой оценки как готовности Киева, так и возможностей самого блока. По его словам, закрепление 2027 года как даты присоединения выглядит преждевременным. Об этом он сказал после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Polskie Radio.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Сикорский подчеркнул, что поддерживает "креативное мышление", однако напомнил: вступление Украины станет серьезным испытанием для обеих сторон.

Он отметил, что речь идет о крупной стране с ограниченными экономическими ресурсами, которая к тому же еще не завершила полную имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, между идеями и реальными политическими решениями существует принципиальная разница.

Дискуссия разгорелась вокруг инициативы Киева зафиксировать 2027 год как ориентир для членства в будущем мирном соглашении.

Стоит отметить, одним из сторонников так называемого "обратного членства" выступает глава Урсула фон дер Ляйен. Концепция предполагает, что Украина сначала формально становится членом ЕС, а затем поэтапно подключается к ключевым программам, включая политику сплоченности и Общую аграрную политику.

Однако Сикорский предупредил, что подобный подход создает серьезные процедурные и институциональные вызовы для всего Евросоюза и потребует сложных согласований внутри блока.

