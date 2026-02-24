logo_ukra

Зеленський виставив жорстку вимогу ЄС: у чому хоче ясності
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський виставив жорстку вимогу ЄС: у чому хоче ясності

Глава держави вимагає чіткого терміну членства України в ЄС

24 лютого 2026, 07:31
Автор:
Кравцев Сергей

Київ очікує від Європейського Союзу конкретних та чітких рішень щодо майбутнього членства. Українська влада вважає, що затягування процесу створює додаткові ризики на тлі війни та тиску з боку Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Financial Times.

Зеленський виставив жорстку вимогу ЄС: у чому хоче ясності

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави наголосив, що Київ очікує чіткої відповіді від Європейського союзу щодо вступу країни до блоку. Він заявив, що хоче отримати конкретну дату і просить ЄС більше не відкладати це рішення, щоб наступні керівники та нове покоління українців не опинилися у ситуації, коли Росія блокуватиме членство України на десятиліття.

З погляду української сторони відкладення інтеграції створює довгострокові ризики для країни. Російське керівництво, за словами президента, намагається використати різні політичні маневри, включаючи взаємодію з міжнародними лідерами, щоб послабити позиції Києва у переговорах.

Заяви президента відображають стратегічне прагнення України закріпитися у європейських структурах та знизити вплив зовнішнього тиску на національну політику.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що перспективи вступу України до Європейського Союзу вимагають тверезої оцінки як готовності Києва, так і можливостей самого блоку. За його словами, закріплення 2027 як дати приєднання виглядає передчасним. Про це він сказав після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Polskie Radio.

Сікорський наголосив, що підтримує "креативне мислення", проте нагадав: вступ України стане серйозним випробуванням для обох сторін.

Він зазначив, що йдеться про велику країну з обмеженими економічними ресурсами, яка ще не завершила повну імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС. За його словами, між ідеями та реальними політичними рішеннями існує принципова різниця.




Джерело: https://www.ft.com/content/1831225f-0db6-4ecc-8409-f520f74e4129
