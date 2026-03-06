Зеленского разнесли в ЕС из-за резкого выпада в адрес Орбана: детали

В Европейской комиссии выразили обеспокоенность последними высказываниями президента Украины Владимира Зеленского по поводу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заместитель главного представителя Еврокомиссии Олоф Гилл подчеркнул, что такая риторика неприемлема для отношений между государствами-членами ЕС.

"О комментариях президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика неприемлема. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС", — отметил Гилл.

Он также отметил важность сдержанности в высказываниях. "Мы считаем, что такая риторика со всех сторон не является ни полезной, ни способствующей достижению общих целей", — добавил представитель Еврокомиссии.

По словам Гилла, Еврокомиссия проводит активные дискуссии со всеми заинтересованными сторонами, чтобы снизить градус напряженности и обеспечить реализацию стратегических задач.



"Наша цель здесь – заставить всех немного успокоиться, снизить градус риторики и реализовать упомянутые мной цели, а именно: принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит Украине, обеспечить энергетическую безопасность наших государств-членов", — отметил чиновник.

Гилл заверил, что комиссия "будет продолжать спокойно и слаженно работать со всеми сторонами для обеспечения достижения этих целей".

Это сообщение стало реакцией на заявление Зеленского, который пригрозил "одному лицу", блокирующему выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, намекая на Виктора Орбана, и пообещал дать его адрес "ребятам из ВСУ".

Напомним, что именно Венгрия сейчас сдерживает процесс выделения Украине большого кредита от ЕС, что вызывает напряженность в отношениях между Киевом и Будапештом, а также подчеркивает важность дипломатического урегулирования ситуации.

