Зеленського рознесли у від ЄС через різкий випад на адресу Орбана: деталі

У Європейській комісії висловили стурбованість останніми висловлюваннями президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл підкреслив, що така риторика є неприйнятною для відносин між державами-членами ЄС.

Фото: з відкритих джерел

"Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС", – зазначив Гілл.

Він також наголосив на важливості стриманості у висловлюваннях. "Ми вважаємо, що така риторика з усіх боків не є ані корисною, ані такою, що сприяє досягненню спільних цілей", – додав представник Єврокомісії.

За словами Гілла, Єврокомісія веде активні дискусії з усіма зацікавленими сторонами, щоб знизити градус напруженості та забезпечити реалізацію стратегічних завдань.



"Наша мета тут – змусити всіх трохи заспокоїтися, знизити градус риторики та реалізувати згадані мною цілі, а саме: вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит Україні, забезпечити енергетичну безпеку наших держав-членів", — зазначив чиновник.

Гілл запевнив, що комісія "продовжуватиме спокійно та злагоджено працювати з усіма сторонами для забезпечення досягнення цих цілей".

Це повідомлення стало реакцією на заяву Зеленського, який пригрозив "одній особі", що блокує виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро, натякаючи на Віктора Орбана, і пообіцяв дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".

Нагадуємо, що саме Угорщина наразі стримує процес виділення Україні великого кредиту від ЄС, що викликає напруженість у відносинах між Києвом та Будапештом, а також підкреслює важливість дипломатичного врегулювання ситуації.

