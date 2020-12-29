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Главная Новости Мир ЕС Землетрясения в Хорватии не прекращаются: людей ищут под завалами
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Землетрясения в Хорватии не прекращаются: людей ищут под завалами

На данный момент сообщается о погибшем ребенке и двух людях под завалами церкви

сегодня, 17:24
Автор:

Павел Зинченко
Ранее "Комментарии" уже сообщали о землетрясении, которое произошло в понедельник в Хорватии. Теперь же новые мощные подземные толчки ощущались по всей Хорватии во вторник утром, особенно они были сильными в районе Загреба. По данным EMSC, сила землетрясения составила 6,3 балла.
Центр землетрясения, сотрясшего Хорватию около 12.20, находился в 46 км от Загреба и в девяти километрах к западу, юго-западу от Сисака в районе Петриньи, сообщает EMSC. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. После этого землетрясения почувствовалось еще одно меньшее. В целом все длилось около получаса, сообщает Index.hr.
Эта новость появилась после того, как сильное землетрясение силой 5,0 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в районе Петринья в понедельник в 6:28. Впоследствии в 7:49 и 7:51 были зарегистрированы еще два землетрясения, на этот раз магнитудой 4,7 и 4,1, с эпицентром в 5 км к юго-востоку от Петриньи.
Заместитель министра внутренних дел, начальник Управления гражданской защиты Дамир Трут сообщил RTL, что еще двое людей пропали без вести в руинах под разрушенной церковью, несколько получили ранения. Также сообщается, что погиб 12-летний ребенок.
Как сообщало издание "Комментарии", на Сицилии произошло мощное землетрясениеЖители острова выбегали из домов в панике. Как пишет Le Figaro, землетрясение не принесло ущерба. По данным Национального института геофизики и вулканологии (INGV), землетрясение с магнитудой 4,4, произошло в море в 21:12 по Гринвичу, в нескольких километрах от побережья Сицилии, на глубине 30 км. Ученые ожидали землетрясение магнитудой 4,6.

Землетрясения в Хорватии не прекращаются: людей ищут под завалами

Под завалами остаются люди. ФОТО: 24tv.ua


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Источник: https://www.total-croatia-news.com/news/49191-6-3-earthquake-strikes-46-km-se-of-zagreb
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