Землетрясения в Хорватии не прекращаются: людей ищут под завалами

По данным EMSC, сила землетрясения составила 6,3 балла. Ранее "Комментарии" уже сообщали о землетрясении , которое произошло в понедельник в Хорватии. Теперь же новые мощные подземные толчки ощущались по всей Хорватии во вторник утром, особенно они были сильными в районе Загреба.

Центр землетрясения, сотрясшего Хорватию около 12.20, находился в 46 км от Загреба и в девяти километрах к западу, юго-западу от Сисака в районе Петриньи, сообщает EMSC. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. После этого землетрясения почувствовалось еще одно меньшее. В целом все длилось около получаса, сообщает Index.hr.

Эта новость появилась после того, как сильное землетрясение силой 5,0 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в районе Петринья в понедельник в 6:28. Впоследствии в 7:49 и 7:51 были зарегистрированы еще два землетрясения, на этот раз магнитудой 4,7 и 4,1, с эпицентром в 5 км к юго-востоку от Петриньи.

Заместитель министра внутренних дел, начальник Управления гражданской защиты Дамир Трут сообщил RTL, что еще двое людей пропали без вести в руинах под разрушенной церковью, несколько получили ранения. Также сообщается, что погиб 12-летний ребенок.

Жители острова выбегали из домов в панике. Как пишет Le Figaro, землетрясение не принесло ущерба. По данным Национального института геофизики и вулканологии (INGV), землетрясение с магнитудой 4,4, произошло в море в 21:12 по Гринвичу, в нескольких километрах от побережья Сицилии, на глубине 30 км. Ученые ожидали землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщало издание "Комментарии", на Сицилии произошло мощное землетрясение

Под завалами остаются люди. ФОТО: 24tv.ua

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