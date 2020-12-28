Паника и разрушение: в Хорватии произошло сильное землетрясение

Центральными районами Хорватии утром 28 декабря прокатилась волна землетрясений. Самый мощный из них достиг отметки 5,2 балла по шкале Рихтера. О последствиях природной катастрофы сообщает ряд ресурсов, в частности Volcano Discovery.

Много хорватцев не хотят возвращаться в дома после землетрясения. Фото: siscia.hr

Большинство местных жителей проснулись от подземных толчков, ведь их зафиксировали рано утром по местному времени. Первый сильное землетрясение произошло в 5:28 на расстоянии 15 км от города Сисак. Это район "встряхнуло" еще несколько раз за следующие полтора часа — с несколько меньшей амплитудой (4,8-5 баллов).

По предварительной информации хорватских СМИ, в результате природного бедствия никто из людей не пострадал. Но многие здания, в том числе жилые дома, в эпицентре землетрясения значительно повреждены. Очевидцы утверждают, что во время толчков трескались стены, на пол падали кирпичи и плитка. На видео с камер наблюдения можно увидеть сильное дрожание полок в супермаркетах, немало продуктов просто снесло вниз.

Интересно, что отголоски хорватского землетрясения добрались и других стран.

"Странно. Мой шкаф дрожал, упало фото, висевшее на стене. Поскольку мое окно было открытым, сначала я подумал, что это ветер. Но потом я понял, что это невозможно, ведь для того, чтобы встряхнуть этот большой шкаф, понадобится довольно сильный сквозняк и еще несколько открытых окон", — отметил один из пользователей сайта Volcano Discovery, житель Боснии и Герцеговины.

Наибольшие разрушения пришлись на хорватские города Сисак и Петринья. В ближайшее время их посетит премьер-министр страны Андрей Пленкович — после встречи с главой сейсмологической службы Хорватии Инес Иванчич. Между тем мэр Петриньи Даринко Думбович сообщает, что граждане до сих пор находятся в панике, большинство из них просто отказывается возвращаться в дома, а потому находятся на улицах.

Представители службы гражданской защиты уже обратились к хорватцам с призывом соблюдать карантинные ограничения, ведь коронавирус с землетрясениями не считается.

Ранее "Комментарии" публиковали видео извержения вулкана на Гавайях, что сопровождался землетрясением амплитудой 4 балла.

Также на портале можно узнать, как пережили последствия недавнего землетрясения жители Сицилии.

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