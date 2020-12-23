Землетрясение на Сицилии: люди выбегали в панике из домов

Итальянские СМИ сообщают, что во вторник вечером землетрясение магнитудой 4,4 обрушилось на побережье Сицилии. Жители острова повыбегали из домов в панике. Как пишет Le Figaro, землетрясение не принесло ущерба.

По данным Национального института геофизики и вулканологии (INGV), землетрясение с магнитудой 4,4, произошло в море в 21:12 по Гринвичу, в нескольких километрах от побережья Сицилии, на глубине 30 км. Ученые ожидали землетрясение магнитудой 4,6.

"В качестве меры предосторожности пожарные проводят разведку территории. Подтверждено отсутствие запросов о помощи, в городе проводятся проверки на наличие легких повреждений на двух зданиях", — написали в Twitter пожарные Рагузы на востоке Сицилии.

Президент региона Сицилия Нелло Мусумечи сообщил, что пострадавших нет, по данным агентства AGI. Мэр Сиракуз Франческо сказал, что "многие люди вышли на улицы из страха", по данным того же источника.

Как пишет портал Volcano Discovery, судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение, вероятно, ощущали многие люди в районе эпицентра. Оно не должно было причинить значительного ущерба, кроме падения предметов с полок, разбитых окон и т. д.

Землетрясение также ощутили:

In Vittoria (население 50 900 человек), расположенный в 8 км от эпицентра, Санта-Кроче-Камерина (население 7700 человек), в 11 км, Acate (население. 7900) в 13 км, Комизо (население 26 300) в 14 км, Рагуза (население 61 400 человек) в 24 км, Гела (население 73 900) в 27 км, Нишеми (население 26 900 человек) в 27 км и Модика (население 41,100) на расстоянии 27 км.

Напомним, иностранцы в Италии массово скупают разорившиеся отели по низким ценам. Ранее Италия была единственной страной в Европе, где из более чем миллиона гостиничных номеров, крупные сети составляли лишь 5%. Кроме того, из-за конфликта с ЕС пляжи в Италии могут и вовсе стать бесплатными.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Италия смягчила "антиковидные" ограничения в 6 регионах.

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