Болгария заявила о своей неготовности поддержать 21-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации из-за предложения включить в список ограничений главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информированных дипломатов ЕС, участвующих в переговорах.

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По данным источников, этот вопрос рассматривался во время встречи послов государств-членов Евросоюза на прошлой неделе. В ходе обсуждения представители Болгарии высказали позицию, что введение санкций против религиозного деятеля может расцениваться как вмешательство в сферу свободы вероисповедания и церковных дел.

Кроме этого, оговорки прозвучали и от ряда других стран ЕС. В частности, часть государств, среди которых и Болгария, выразила сомнения в отдельных положениях энергетического блока нового санкционного пакета. Дискуссии касаются, в частности, идеи фиксации или замораживания граничной цены на российскую нефть с целью недопущения ее роста на рынке.

Европейские дипломаты отмечают, что переговоры по 21-му пакету санкций продолжаются, а окончательное согласование позиций планируется обсудить на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER), которое должно состояться 17 июня.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз уже одобрил очередной пакет ограничительных мер против России. В него вошли предприятия российского военно-промышленного комплекса, компании, связанные с так называемым "теневым флотом", представители нефтяного сектора, а также лица, распространяющие кремлевскую пропаганду.

Портал "Комментарии" ранее писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Крым в перспективе может "превратиться в остров". В Кремле отнеслись к этим словам с недоверием и пытались приуменьшить возможности реализации озвученных планов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на комментарии Лаврова.