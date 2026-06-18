Жорстке покарання Путіна за війну в Україні під загрозою: країна ЄС висунула шокуючу претензію

Болгарія заявила про свою неготовність підтримати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації через пропозицію включити до списку обмежень очільника Російської православної церкви патріарха Кирила. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на поінформованих дипломатів ЄС, які беруть участь у переговорах.

Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, це питання розглядалося під час зустрічі послів держав-членів Євросоюзу на минулому тижні. Під час обговорень представники Болгарії висловили позицію, що запровадження санкцій проти релігійного діяча може розцінюватися як втручання у сферу свободи віросповідання та церковних справ.

Окрім цього, застереження пролунали і від низки інших країн ЄС. Зокрема, частина держав, серед яких і Болгарія, висловила сумніви щодо окремих положень енергетичного блоку нового санкційного пакета. Дискусії стосуються, зокрема, ідеї фіксації або заморожування граничної ціни на російську нафту з метою недопущення її зростання на ринку.

Європейські дипломати зазначають, що переговори щодо 21-го пакета санкцій тривають, а остаточне узгодження позицій планується обговорити на засіданні Комітету постійних представників ЄС (COREPER), яке має відбутися 17 червня.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вже схвалив черговий пакет обмежувальних заходів проти Росії. До нього увійшли підприємства російського військово-промислового комплексу, компанії, пов’язані з так званим "тіньовим флотом", представники нафтового сектору, а також особи, які поширюють кремлівську пропаганду.

Портал "Коментарі" раніше писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на заяву міністра оборони України Михайла Федорова про те, що Крим у перспективі може "перетворитися на острів". У Кремлі поставилися до цих слів із недовірою та намагалися применшити можливості реалізації озвучених планів. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, посилаючись на коментарі Лаврова.