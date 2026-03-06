logo

Жесткое условие Москвы: что потребовал Кремль от пленных украинцев перед передачей Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Жесткое условие Москвы: что потребовал Кремль от пленных украинцев перед передачей Венгрии

Уволенный боец ВСУ рассказал, как Кремль использует пленных из Закарпатья для создания фейковых видео перед передачей их в Венгрию

6 марта 2026, 11:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия передает Венгрии украинских военнопленных из Закарпатья только при участии в пропагандистских видео, где они должны критиковать украинские власти и благодарить страну-агрессора. Об этой практике сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Жесткое условие Москвы: что потребовал Кремль от пленных украинцев перед передачей Венгрии

Петер Сийярто показал двух пленных военных ВСУ. Фото: из открытых источников

О механизме российского давления рассказал освобожденный из плена военнослужащий ВСУ Алексей Черпита. По его словам, в 2023 году, когда он находился в тюрьме оккупированной Горловки, ему предложили попасть на обмен, но с необычным условием – после освобождения его должны были отправить в Венгрию.

Однако перед этим военный должен был записать видео. В ролике он должен был негативно высказаться об украинских властях и в то же время похвалить Россию, условия содержания и тюремный режим.

"Я сам из Закарпатья. Мне сказали, что смогу уехать в Венгрию, если запишу такое видео. Но я отказался. Поэтому на обмен тогда не попал", — рассказал Черпита.

Только в 2025 году военного все же освободили из плена. В настоящее время он проходит лечение в Украине.

По словам бойца, подобные видео, иногда появляющиеся в медиа, часто создаются под прямым давлением или принуждением со стороны российских силовиков. Потому их распространение фактически работает на российскую пропаганду.

Свидетельства украинского военного проливают свет на истинную цель таких роликов – создание выгодной для Кремля информационной картинки и дискредитацию Украины на международной арене.

Напомним, ранее Россия передала Венгрии двух находившихся в плену военнослужащих ВСУ. По их прибытии в Будапешт венгерский телеканал показал видео, где они благодарят российских военных за "спасение" и выживание. Эксперты отмечают, что подобные заявления могут быть сделаны по принуждению.

Читайте на портале "Комментарии" — Сийярто говорит, что нужно благодарить Путина: на какой шаг пошел диктатор, выполнив просьбу Орбана.




Источник: https://t.me/spravdi/53541
