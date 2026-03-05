Сійярто каже, що треба дякувати Путіну: на який крок пішов диктатор, виконавши прохання Орбана

Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто розповів, що під час його візиту у Москву Росія віддала двох полонених військовослужбовців, які воювали в лавах ЗСУ та мають угорське та українське громадянство. Вони уже повернулися в Угорщину. Як інформує портал "Коментарі", про це Сійярто розповів у Facebook.

Путін та Орбан. Фото: з відкритих джерел

"Вчора ми привезли військовополонених з Москви... Ми, угорці, повинні всіма силами виступати за мир, і наше найважливіше завдання – ніколи не допустити, щоб Угорщина втягнулася в цю війну, що відбувається у сусідній країні. Ми повинні триматися осторонь від цієї війни і захищати кожного угорця від наслідків цієї війни та від самої війни", – зазначив міністр.

При цьому угорське видання Telex повідомило, що під час спілкування з журналістами Сійярто розповів, що господар Кремля Володимир Путін нічого не просив взамін за військовополонених.

За його словами, вони зв'язалися з росіянами після того, як один з військовополонених звернувся до Віктора Орбана у відеозверненні, а мати іншого військовополоненого зв'язалася з ними.

У вівторок 3 березня Орбан розмовляв з Путіним і попросив розглянути можливість звільнення двох військовополонених.

Путін заявив, що прийняв рішення "звільнити двох військовополонених, як просив Орбан".

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Росії, щоб отримати гарантії безперебійних поставок нафти й газу для своєї країни. Про це він повідомив у Facebook, наголосивши, що глобальні війни створюють серйозні виклики для енергетичної безпеки Будапешта.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Орбан лютує: про що говорить нова соціологія перед виборами в Угорщині.



