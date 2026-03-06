Жорстка умова Москви: що зажадав Кремль від полонених українців перед передачею Угорщині

Росія передає Угорщині українських військовополонених із Закарпаття лише за умови участі у пропагандистських відео, де вони мають критикувати українську владу та дякувати країні-агресору. Про таку практику повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Петер Сійярто показав двох полонених військових ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Про механізм російського тиску розповів звільнений із полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта. За його словами, у 2023 році, коли він перебував у в’язниці окупованої Горлівки, йому запропонували потрапити на обмін, але з незвичною умовою – після звільнення його мали відправити до Угорщини.

Однак перед цим військовий мав записати відео. У ролику він повинен був негативно висловитися про українську владу та водночас похвалити Росію, умови утримання і тюремний режим.

"Я сам із Закарпаття. Мені сказали, що зможу поїхати до Угорщини, якщо запишу таке відео. Але я відмовився. Через це на обмін тоді не потрапив", — розповів Чорпіта.

Лише у 2025 році військового все ж звільнили з полону. Наразі він проходить лікування в Україні.

За словами бійця, подібні відео, які іноді з’являються у медіа, часто створюються під прямим тиском або примусом з боку російських силовиків. Тому їхнє поширення фактично працює на російську пропаганду.

Свідчення українського військового проливають світло на справжню мету таких роликів – створення вигідної для Кремля інформаційної картинки та дискредитацію України на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше Росія передала Угорщині двох військовослужбовців ЗСУ, які перебували в полоні. Після їхнього прибуття до Будапешта угорський телеканал показав відео, де вони дякують російським військовим за "порятунок" і виживання. Експерти наголошують, що подібні заяви можуть бути зроблені під примусом.

