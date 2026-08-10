Албания отреагировала на скандальное заявление Зеленского о Косово в Сербии

В Албании отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского по Косово, которые вызвали возмущение в Приштине. В Тиране отметили поддержку независимости Косово, в то же время избежав прямой критики украинского лидера.

Албания отреагировала на заявление Зеленского о Косово. Фото из открытых источников

Заявление Министерство иностранных дел Албании обнародовало 9 августа. В ведомстве отметили, что поддерживают как суверенитет и территориальную целостность Украины, так и независимость Косово.

"Албания твердо поддерживает суверенитет, независимость, территориальную целостность и европейское будущее Украины; мы твердо поддерживаем суверенитет, независимость Косово и его полноправное место в европейской семье", — заявили в албанском МИД.

В Тиране отдельно предостерегли от прямых параллелей между ситуацией вокруг Косово и российской агрессией против Украины. Там напомнили, что Международный суд ООН признал декларацию Косово о независимости, в то время как вторжение РФ с оккупацией украинских территорий в Албании назвали грубым нарушением Устава ООН и международного права.

"Международный суд ООН высказался однозначно: декларация Косово о провозглашении независимости не нарушает международное право. Агрессия России против Украины – это совсем другая история. Она представляет собой грубое нарушение Устава ООН и международного права и вопиющее нарушение основанного на правилах международного строя", – говорится в заявлении.

В заявлении также положительно оценили визит Зеленского в Сербию. В Албании отметили, что поездка может отвечать интересам Украины и способствовать удалению Сербии от российского влияния.

Напомним, что скандал возник после заявления Зеленского в Белграде о том, что Украина уважает территориальную целостность партнеров и не изменила свою позицию относительно одностороннего провозглашения независимости Косово. В Приштине после этого из здания в центре столицы убрали большой украинский баннер с надписью "Free Ukraine", висевший там с начала полномасштабного вторжения России.