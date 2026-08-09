Через позицію Зеленського у столиці Косово прибрали гігантський прапор України: що сталося

У столиці Косова Приштині з будівлі в центрі міста зняли величезний український прапор з написом "Free Ukraine". Банер висів там близько чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Росії. Причиною рішення, ймовірно, стала позиція України щодо статусу Косова, яку Володимир Зеленський нещодавно підтвердив під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем.

Зеленський та Вучич. Фото: Reuters

Як повідомляє видання KOHA, український банер прибрали в неділю, 9 серпня. Його встановили у Приштині на знак солідарності з Україною після початку російської агресії.

Рішення прокоментував мер Приштини Перпарім Рама. Він заявив, що Косово продовжує підтримувати народи, які борються з війною, насильством і переслідуваннями, однак очікує такого ж ставлення до власної державності.

"Коли Косово не поважають, столиця Приштина завжди реагує однаково", — заявив Рама.

За його словами, солідарність Косова з Україною залишається незмінною. Водночас мер наголосив, що жодна політика не може будуватися на применшенні державності Косова та жертв його народу.

У Приштині прибрали прапор України

У столиці Косова зняли гігантський український прапор

Ймовірно, приводом для такого рішення стала зустріч Володимира Зеленського з Александром Вучичем. Під час переговорів український президент підтвердив, що Київ не змінив позиції щодо територіальної цілісності Сербії. Зеленський заявив, що Україна поважає територіальну цілісність партнерів і міжнародне право. Саме тому Київ не визнає одностороннє проголошення незалежності Косова.

"Наша позиція щодо одностороннього проголошення незалежності Косова залишається незмінною", — сказав Зеленський.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, однак Белград досі не визнає цей крок. Крім Сербії, незалежність Косово також не визнає Україна, Іспанія, Молдова, Греція, Білорусь, Росія та інші країни. Однак незалежність Косово визнали понад 100 країн світу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Косово зрізали стенд з Путіним, а очільника Кремля назвали фашистом.

Також "Коментарі" писали, що президентка Косово заявила, що очікує "сміливих" рішень від України.