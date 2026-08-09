logo_ukra

BTC/USD

65212

ETH/USD

1923.51

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Через позицію Зеленського у столиці Косово прибрали гігантський прапор України: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Через позицію Зеленського у столиці Косово прибрали гігантський прапор України: що сталося

У Приштині зняли банер Free Ukraine після слів Зеленського про неприйняття незалежності Косова.

9 серпня 2026, 17:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У столиці Косова Приштині з будівлі в центрі міста зняли величезний український прапор з написом "Free Ukraine". Банер висів там близько чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Росії. Причиною рішення, ймовірно, стала позиція України щодо статусу Косова, яку Володимир Зеленський нещодавно підтвердив під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем.

Через позицію Зеленського у столиці Косово прибрали гігантський прапор України: що сталося

Зеленський та Вучич. Фото: Reuters

Як повідомляє видання KOHA, український банер прибрали в неділю, 9 серпня. Його встановили у Приштині на знак солідарності з Україною після початку російської агресії.

Рішення прокоментував мер Приштини Перпарім Рама. Він заявив, що Косово продовжує підтримувати народи, які борються з війною, насильством і переслідуваннями, однак очікує такого ж ставлення до власної державності.

"Коли Косово не поважають, столиця Приштина завжди реагує однаково", — заявив Рама.

За його словами, солідарність Косова з Україною залишається незмінною. Водночас мер наголосив, що жодна політика не може будуватися на применшенні державності Косова та жертв його народу.

Через позицію Зеленського у столиці Косово прибрали гігантський прапор України: що сталося - фото 2

У Приштині прибрали прапор України

Через позицію Зеленського у столиці Косово прибрали гігантський прапор України: що сталося - фото 2

У столиці Косова зняли гігантський український прапор

Ймовірно, приводом для такого рішення стала зустріч Володимира Зеленського з Александром Вучичем. Під час переговорів український президент підтвердив, що Київ не змінив позиції щодо територіальної цілісності Сербії. Зеленський заявив, що Україна поважає територіальну цілісність партнерів і міжнародне право. Саме тому Київ не визнає одностороннє проголошення незалежності Косова.

"Наша позиція щодо одностороннього проголошення незалежності Косова залишається незмінною", — сказав Зеленський.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, однак Белград досі не визнає цей крок. Крім Сербії, незалежність Косово також не визнає Україна, Іспанія, Молдова, Греція, Білорусь, Росія та інші країни. Однак незалежність Косово визнали понад 100 країн світу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Косово зрізали стенд з Путіним, а очільника Кремля назвали фашистом.

Також "Коментарі" писали, що президентка Косово заявила, що очікує "сміливих" рішень від України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.koha.net/en/arberi/hiqet-flamuri-gjigant-i-ukraines-qe-ishte-i-vendosur-ne-qender-te-prishtines
Теги:

Новини

Всі новини