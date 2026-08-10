Албанія відреагувала на скандальну заяву Зеленського про Косово у Сербії

В Албанії відреагували на слова президента України Володимира Зеленського щодо Косова, які викликали обурення у Приштині. У Тирані наголосили на підтримці незалежності Косова, водночас уникнувши прямої критики українського лідера.

Албанія відреагувала на заяву Зеленського про Косово. Фото з відкритих джерел

Заяву Міністерство закордонних справ Албанії оприлюднило 9 серпня. У відомстві зазначили, що підтримують як суверенітет і територіальну цілісність України, так і незалежність Косова.

"Албанія твердо підтримує суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і європейське майбутнє України, ми твердо підтримуємо суверенітет, незалежність Косова і його повноправне місце у європейській родині", – заявили в албанському МЗС.

У Тирані окремо застерегли від прямих паралелей між ситуацією навколо Косова та російською агресією проти України. Там нагадали, що Міжнародний суд ООН визнав декларацію Косова про незалежність, тоді як вторгнення РФ з окупацією українських територій в Албанії назвали грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

"Міжнародний суд ООН висловився однозначно: декларація Косова про проголошення незалежності не порушує міжнародне право. Агресія Росії проти України – це зовсім інша історія. Вона становить собою грубе порушення Статуту ООН та міжнародного права і кричуще порушення заснованого на правилах міжнародного ладу," – йдеться в заяві.

У заяві також позитивно оцінили візит Зеленського до Сербії. В Албанії зазначили, що поїздка може відповідати інтересам України та сприяти віддаленню Сербії від російського впливу.

Нагадаємо, що скандал виник після заяви Зеленського в Белграді про те, що Україна поважає територіальну цілісність партнерів і не змінила своєї позиції щодо одностороннього проголошення незалежності Косова. У Приштині після цього з будівлі в центрі столиці прибрали великий український банер з написом "Free Ukraine", який висів там від початку повномасштабного вторгнення Росії.