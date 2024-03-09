Американцев призвали покинуть Россию: действительно ли на Москву возможно нападение

Посольство США в России вновь предупредило, что экстремисты имеют "неизбежные планы" нападения на Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Кремль. Фото: из открытых источников

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендуется избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорится в сообщении.

Посольство опубликовало свое предупреждение несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что сорвала нападение на синагогу в Москве со стороны ячейки боевиков суннитской мусульманской группировки "Исламское государство".

Союзники США, включая Британию, Канаду, Южную Корею и Латвию, также предупредили своих граждан о терактах и призвали не ездить в Россию.

Большинство западных стран советуют избегать любых поездок в Россию и говорят, что их граждане должны уехать. США объявили самый высокий уровень опасности для России — красный, "не путешествовать". Такой же уровень опасности имеют Афганистан, Сирия, Йемен и Южный Судан и Иран.

Отметим, ранее на сайтах диппредставительств ряда государств появились обращения к своим гражданам немедленно покинуть Россию или пытаться держаться подальше от многолюдных мест. Дипломатические посольства Соединенных Штатов и Британии в России предупредили об угрозе террористической опасности в Москве в ближайшие 48 часов.

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