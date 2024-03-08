Ближайшие 48 часов в Москве все может начаться: о чем предупреждают Британия и США

Дипломатические посольства Соединенных Штатов и Британии в России предупредили об угрозе террористической опасности в Москве в ближайшие 48 часов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайтах диппредставительств.

Москва. Фото: из открытых источников

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорится в сообщении посольства США в РФ.

МИД Великобритании опубликовало аналогичное предупреждение.

Кроме того, оно рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с вторжением России в Украину.

"Ситуация в России является непредсказуемой", – отмечают в ведомстве, а также добавляют, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.

Стоит обратить внимание, что в 2023 году российские силовики отчитались о рекордном с 2004 года количестве зарегистрированных террористических актов, всего зафиксировано 410 происшествий.

Последний раз рекорд по количеству терактов фиксировали в 2003 году, тогда силовики отчитались о 561 происшествии. В том году по всей России произошло больше десятка взрывов в местах скопления людей, в результате которых погибли и были ранены несколько сотен человек.

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