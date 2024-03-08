Ближайшие 48 часов в Москве все может начаться: о чем предупреждают Британия и США

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Кравцев Сергей
Дипломатические посольства Соединенных Штатов и Британии в России предупредили об угрозе террористической опасности в Москве в ближайшие 48 часов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайтах диппредставительств.
Москва. Фото: из открытых источников
МИД Великобритании опубликовало аналогичное предупреждение.
Кроме того, оно рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с вторжением России в Украину.
Стоит обратить внимание, что в 2023 году российские силовики отчитались о рекордном с 2004 года количестве зарегистрированных террористических актов, всего зафиксировано 410 происшествий.
Последний раз рекорд по количеству терактов фиксировали в 2003 году, тогда силовики отчитались о 561 происшествии. В том году по всей России произошло больше десятка взрывов в местах скопления людей, в результате которых погибли и были ранены несколько сотен человек.
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