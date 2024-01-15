Действительно ли в башнях Кремля есть раскол и в России может произойти смена режима

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Кравцев Сергей
Обращение наемника из Сербии Деяна Берича к хозяину Кремля Владимиру Путину относительно якобы негативного отношения к прибывшим воевать на стороне российских захватчиков сербским наемникам — это "наезд" секретаря Совбеза Николая Патрушева и руководителя оборонного ведомства Сергея Шойгу на гендиректора государственной нефтекомпании "Роснефть", "фактического заместителя" Путина — Игоря Сечина. Так считают представители американского Института изучения войны (ISW), уверяя, что под очередные "выборы Путина" вспыхнула "война кланов". Согласны ли с такими утверждениями? Действительно ли путинские выборы могут расшатать ситуацию в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Кремль. Фото: из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что данное мнение сложно проверить.
По его мнению, скорее всего, раскола в башнях Кремля сейчас нет. Ведь те не только контролируются Путиным (и контроль усилен в предвыборный период), но и заинтересованы в том, чтоб он продолжал править (от этого зависит сохранение их активов, а то и жизней), подчеркивает Максим Яли.
Выборы президента при Путине превратились в России в формальность, отмечает политолог. А в условиях войны, когда преследование инакомыслящих вышло на новые рубежи, предполагать, что избирательный процесс, давно превратившийся в фарс, может привести к крушению Путина (тем более стараниями его ближайших сподвижников) – маловероятно.
Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:
Денис Гороховский признался, что не склонен думать, будто в России может произойти смена режима или захват власти каким-либо способом. Поэтому, поясняет он, все подобные сценарии могут лишь привести к определенным кадровым ротациям и, возможно, переделу сфер влияния.
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