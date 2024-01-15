Действительно ли в башнях Кремля есть раскол и в России может произойти смена режима

Обращение наемника из Сербии Деяна Берича к хозяину Кремля Владимиру Путину относительно якобы негативного отношения к прибывшим воевать на стороне российских захватчиков сербским наемникам — это "наезд" секретаря Совбеза Николая Патрушева и руководителя оборонного ведомства Сергея Шойгу на гендиректора государственной нефтекомпании "Роснефть", "фактического заместителя" Путина — Игоря Сечина. Так считают представители американского Института изучения войны (ISW), уверяя, что под очередные "выборы Путина" вспыхнула "война кланов". Согласны ли с такими утверждениями? Действительно ли путинские выборы могут расшатать ситуацию в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кремль. Фото: из открытых источников

Выборы президента при Путине превратились в России в формальность

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что данное мнение сложно проверить.

"Сербский наемник Берич, действительно, жаловался, что ему подобных используют как "пушечное мясо". Но это вполне типично для российской армии, где к иностранцам относятся именно таким образом. Так что это точно не сенсационное заявление. И вряд ли имеет смысл увязывать его с якобы войной башен Кремля. Потому что связей Берича с одной из них не просматривается", – поясняет эксперт.

По его мнению, скорее всего, раскола в башнях Кремля сейчас нет. Ведь те не только контролируются Путиным (и контроль усилен в предвыборный период), но и заинтересованы в том, чтоб он продолжал править (от этого зависит сохранение их активов, а то и жизней), подчеркивает Максим Яли.

"Тем более, – продолжает он, и ISW, и другие аналитические центры Запада отмечали, что Путин после неудавшегося мятежа Пригожина еще больше укрепил вертикаль власти. Поэтому, мягко говоря, нелогично говорить о том, что башни Кремля заинтересованы в дестабилизации внутренней ситуации в РФ, работая на крушение власти Путина".

Выборы президента при Путине превратились в России в формальность, отмечает политолог. А в условиях войны, когда преследование инакомыслящих вышло на новые рубежи, предполагать, что избирательный процесс, давно превратившийся в фарс, может привести к крушению Путина (тем более стараниями его ближайших сподвижников) – маловероятно.

"Только поражение российской армии на полях сражений в Украине может привести к крушению путинского режима в обозримой перспективе. История подтверждает – именно военные поражения способствовали смене власти в России", – заключает Максим Яли.

Общая ситуация в стране-агрессоре не изменится

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

"Война не остановила политические процессы ни в Украине, ни, тем более, в России. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Кремле продолжаются подковерные баталии, особенно участившиеся в преддверии выборов президента".

Денис Гороховский признался, что не склонен думать, будто в России может произойти смена режима или захват власти каким-либо способом. Поэтому, поясняет он, все подобные сценарии могут лишь привести к определенным кадровым ротациям и, возможно, переделу сфер влияния.

"Но это, – уточняет эксперт, – никак не повлияет на общую ситуацию в стране-агрессоре. И ничем не поможет Украине в войне. Поэтому считаю, что подобные вещи можно отнести в категорию "мышиная возня", которая интересна лишь самим участникам – и никоим образом не влияет глобально на ситуацию".

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