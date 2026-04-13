Главная Новости Мир Европа Антиукраинская риторика не сработала: почему Путин теряет своего главного агента в Европе
Антиукраинская риторика не сработала: почему Путин теряет своего главного агента в Европе

Венгры не поддержали антиевропейский курс

13 апреля 2026, 06:40
Автор:
Кравцев Сергей

Результаты парламентских выборов в Венгрии дают уверенную победу оппозиционной силе Тиса Петера Мадяра. Об этом рассказал нардеп Игорь Гузь.

Владимир Путин и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Политик заметил, что после победы оппозиции в Венгрии напрашивается пять кратких выводов. Первый и главный из них – венгры устали от Орбана. 16 лет у власти, коррупция, "шкурняки", почти вся властная вертикаль заполнена исключительно своими. Утрата чувства потребностей избирателей, а геополитические зигзаги, которые оказались равнодушными для простых венгров.

"Второй вывод – венгры не поддержали антиевропейский курс. Да, недовольство брюссельской бюрократией велико, но избиратели не готовы играть в игру на разрыв с ЕС. Победа Орбана привела бы к этому. Возможно, не прямо, но косвенно. Третий вывод – антиукраинская риторика не сработала. Весь этот бред об украинской экспансии и втягивании Венгрии в войну фактически был провальным для простого избирателя, который ей не поверил", – отметил нардеп.

По его словам, четвертое заключение – Россия не стала важным фактором для венгров. Это не Сербия, где можно качать православные темы. Здесь нет ни одной зацепки, почему венграм стоит опираться на Россию.

Игорь Гузь отмечает, пятое заключение – Петер Мадяр оказался сильным, смелым и максимально проактивным лидером. Он добился главного – существенного увеличения явки почти на 10% по сравнению с прошлыми выборами. Больше всего людей пришли на участки в Будапеште и окрестных районах. И молодежь – ее на участках было очень много, и именно эти голоса стали решающими.

Поэтому можно утверждать, что эпоха российского агента и главного украинского неприятеля в Европе подошла к своему логическому концу. С правительством Мадяра тоже будет непросто, но оно как член Европейской народной партии понимает нашу проблематику и, уверен, не будет ставить палки в колеса", – отметил эксперт.

