Антиукраїнська риторика не спрацювала: чому Путін втрачає свого головного агента в Європі

Результати парламентських виборів в Угорщині дають впевнену перемогу опозиційній силі "Тиса" Петера Мадяра. Про це розповів нардеп Ігор Гузь.

Володимир Путін та Віктор Орбан.

Політик зауважив, що після перемоги опозиції в Угорщині напрошується п’ять коротких висновків. Перший і головний із них – угорці втомилися від Орбана. 16 років при владі, корупція, "шкурняки", майже вся владна вертикаль заповнена виключно своїми. Втрата відчуття потреб виборців, натомість геополітичні зигзаги, які виявилися байдужими для простих угорців.

"Другий висновок – угорці не підтримали антиєвропейський курс. Так, невдоволення брюссельською бюрократією велике, але виборці не готові грати в гру на розрив із ЄС. Перемога Орбана вела б до цього. Можливо, не прямо, але опосередковано. Третій висновок – антиукраїнська риторика не спрацювала. Уся ця маячня про українську експансію та втягування Угорщини у війну фактично була провальною для простого виборця, який їй не повірив", – зазначив нардеп.

За його словами, четвертий висновок – Росія не стала важливим фактором для угорців. Це не Сербія, де можна "качати" православні теми. Тут немає жодної зачіпки, чому угорцям варто опиратися на Росію.

Ігор Гузь зауважує, п’ятий висновок – Петер Мадяр виявився сильним, сміливим та максимально проактивним лідером. Він добився головного – суттєвого збільшення явки, майже на 10% порівняно з минулими виборами. Найбільше людей прийшло до дільниць у Будапешті та навколишніх районах. І молодь — її на дільницях було дуже багато, і саме ці голоси стали вирішальними.

"Тому можна стверджувати, що епоха російського агента та головного українського неприятеля у Європі підійшла до свого логічного кінця. З урядом Мадяра теж буде непросто, але він, як член Європейської народної партії, розуміє нашу проблематику і, впевнений, не буде ставити палиці в колеса", – зазначив експерт.

