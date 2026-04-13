Антиукраїнська риторика не спрацювала: чому Путін втрачає свого головного агента в Європі

Кравцев Сергей
Результати парламентських виборів в Угорщині дають впевнену перемогу опозиційній силі "Тиса" Петера Мадяра. Про це розповів нардеп Ігор Гузь.
Володимир Путін та Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел
Політик зауважив, що після перемоги опозиції в Угорщині напрошується п’ять коротких висновків. Перший і головний із них – угорці втомилися від Орбана. 16 років при владі, корупція, "шкурняки", майже вся владна вертикаль заповнена виключно своїми. Втрата відчуття потреб виборців, натомість геополітичні зигзаги, які виявилися байдужими для простих угорців.
За його словами, четвертий висновок – Росія не стала важливим фактором для угорців. Це не Сербія, де можна "качати" православні теми. Тут немає жодної зачіпки, чому угорцям варто опиратися на Росію.
Ігор Гузь зауважує, п’ятий висновок – Петер Мадяр виявився сильним, сміливим та максимально проактивним лідером. Він добився головного – суттєвого збільшення явки, майже на 10% порівняно з минулими виборами. Найбільше людей прийшло до дільниць у Будапешті та навколишніх районах. І молодь — її на дільницях було дуже багато, і саме ці голоси стали вирішальними.
