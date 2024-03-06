Армения готовится подать заявку на членов в ЕС: армянские СМИ назвали дату

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал чиновников на прошлой неделе и заявил, что страна должна подать заявку на членство в Европейский Союз не позднее осени. Резкое изменение внешней политики Армении объясняют разочарованием от союза с Россией.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Издание Hraparak отмечает, что в Армении состоялось закрытое заседание, которое собрал премьер-министр Никол Пашинян и пригласил на него не только депутатов своей фракции, но министров и других политиков высокого ранга. Основной вопрос, который обсуждался, касался вопроса начала процесса для получения Арменией кандидата на членство в ЕС.

"Никол Пашинян дал понять, что Запад требует практических шагов, чтобы отделиться от России и вывести ее из региона, и в нынешней ситуации у Армении нет другого выхода, как выполнить требования Запада, поскольку Россия отвернулась от нас много лет назад", — пишет Hraparak.

Также Никол Пашинян озвучил сроки, за какое время он хочет, чтобы Армения подала заявку на вступление в Европейский Союз. По информации издания, это должно произойти не позднее осени этого года. Для этого Пашинян намерен провести референдум, чтобы получить вотум доверия от населения.

Такая спешка в изменении внешней политики страны часть армянских политиков раскритиковала, однако Пашинян указывает, что от России нет смысла чего-либо ожидать, а Запад может дать Армении гарантии безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в Кремле требуют пояснений от Армении по поводу заявления о прекращении членства в ОДКБ.

Также "Комментарии" писали, что Армения сделала неожиданное заявление о возможности членства страны в ЕС.



