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Австрия создает новый альянс европейских государств: какова цель нового союза

Новая коалиция будет против взаимного государственного долга

сегодня, 17:55
Автор:

Карина Ожерельева
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Австрия стремится создать собственный союз с другими "экономными" странами в еврозоне, чтобы вернуть больше контроля над своими финансами из блока. Об этом сообщает Express.

Австрия создает новый альянс европейских государств: какова цель нового союза

Магнус Бруннер, министр финансов Австрии - фото из открытых источников

Магнус Бруннер, министр финансов Австрии, заявил, что намерен организовать коалицию североевропейских государств. Толчок к дальнейшей экономической независимости появился, поскольку пандемия коронавируса дала отдельным государствам-членам больше гибкости, как использовать средства ЕС в собственной стране.

По данным Report-K, новостного сайта, базирующегося в Кельне, страны, развившие финансовую свободу во время пандемии, такие как Австрия и соседняя Германия, во время кризиса действовали лучше, чем другие государства.

Бруннер сказал немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Вот почему мы ищем союзников. Конечно, мы надеемся, что Германия будет здесь рядом с нами".

Новая коалиция, которую Австрия обсудит на предстоящей встрече, была бы против взаимного государственного долга – практики объединения ответственности за заимствование.

Эта практика обсуждалась в ЕС после кризиса в еврозоне как способ для сильных экономик поддерживать более слабые, позволяя им занимать с меньшим риском дефолта по кредитам.

Вспышка COVID-19 в Европе возобновила призывы к взаимному долгу.

Бруннер сказал: "Я хочу исследовать, сможем ли мы сформировать группу "государств ответственности", цель которой – вернуться на путь более устойчивой финансовой политики в среднесрочной перспективе".

Говоря о коалиционном пакте, подписанном политиками немецкого правительства во главе с Олафом Шольцом, министр финансов Австрии прокомментировал: "Есть четкая приверженность Европейскому пакту стабильности и роста, возвращению к стабильным финансам после кризиса".

Как сообщали ранее, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что могут появиться новые мутированные варианты коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными. Таким образом, прогнозов, когда завершится пандемия, сделать невозможно.


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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1551745/eu-news-Austria-new-alliance-public-debt-eu-supremacy-splintering
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