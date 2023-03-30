Австрийские депутаты провели акцию протеста во время выступления Зеленского: кто они

Пророссийские члены партии "Свободы" (FPO) решили покинуть нижнюю палату австрийского парламента во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, ультраправая партия решила продемонстрировать протест, ведь по их мнению Австрия нарушает нейтралитет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Зеленский выступает в парламенте Австрии. Фото: Reuters

Президент Украины обратился к австрийским чиновникам через видеосвязь и поблагодарил за гуманитарную помощь, отметив важность проекта по разминированию в который вовлечена европейская страна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Пророссийская партия Австрии FPO подготовила акцию протеста, поскольку считает, что такие действия нарушают нейтралитет страны.

"Грустно, что FPO является единственной партией в парламенте, которая серьезно воспринимает наш неизменный нейтралитет, тем самым выступая за мир", — заявил лидер FPO Герберт Кикл.

Ультраправые депутаты, покинувшие парламент во время речи Зеленского оставили таблички на своих столах, содержащие надписи "пространство для нейтралитета" или "пространство для мира". Партия FPO занимает третье место по количеству депутатов в нижней палате парламента Австрии.

Австрия поддерживает Украину публично, однако заявляет, что не может посылать вооружение из-за своего нейтрального статуса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины есть предложение к энергетическим компаниям, которые получили сверхприбыли из-за войны.

Также "Комментарии" писали о Швеции, которая критически отреагировала на шантаж Венгрии по вступлению в НАТО. Венгры не хотят ратифицировать вступление скандинавской страны в военный альянс и выставляют условия.