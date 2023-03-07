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Болгария наносит удар по российской пропаганде

Большой памятник Советской армии в Софии будет демонтирован после многолетней оппозиции со стороны пророссийской партии.

сегодня, 13:38
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Автор:

Slava Kot

Проевропейская коалиция "Демократическая Болгария" запросила устранение памятника Советской армии в Софии еще три года назад, однако только сейчас эта просьба попала в комитет Совета. Там оно будет рассмотрено и согласовано 9 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.

Болгария наносит удар по российской пропаганде

Советский памятник в центре столицы Болгарии. Источник: Shutterstock/MZeta

По предложению, советский памятник планируют забрать из центра столицы Болгарии и перенести его на окраины города. В своих запросах "Демократическая Болгария" выдвигает два основных положения о переносе монумента. Первая, памятник построен для пропаганды и не имеет отношения к историческим событиям. Другой аргумент – памятник находится в аварийном состоянии и представляет опасность для прохожих.


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"Памятник создали для пропаганды, чтобы он был в центральном месте, чтобы мимо него постоянно проходили. Сегодня эта пропагандистская цель отпала, а вместе с ней и необходимость его центрального расположения, благодаря которому он доминирует над всеми болгарскими институтами", – пишут в пресс-службе. заявлении.

К самому монументу существует критическое отношение, ведь он символизирует оккупацию Болгарии.

"Памятник, называющий оккупировавшую нашу страну армию "освободительницей", вводит в заблуждение молодое поколение, которое не было свидетелем того времени и не изучало его в школе", – говорится в отчете проевропейской коалиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны хотят покончить с большим спором о выплате репараций.

Также "Комментарии" писали о России, которая планирует создать безвиз с несколькими странами: обнародован список.




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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/soviet-army-monument-in-sofia-to-be-removed-after-years-of-debate/
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