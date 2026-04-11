Будапешт взорвался протестом: Орбан не ожидал, что столько людей выйдет на улицу

В центре Будапешта более 100 тысяч человек заполнили центральную площадь и прилегающие улицы во время масштабного музыкального концерта, который фактически превратился в политическую акцию против правительства Виктора Орбана. Об этом сообщает Associated Press.

Протесты в Венгрии. Фото: AP

На сцене выступили более 50 венгерских музыкальных коллективов и исполнителей, каждый из которых исполнил по одной композиции в рамках семичасового марафона, который организаторы назвали "концертом, разрушающим систему". Многие артисты открыто выражали несогласие с действующей властью.

Основную часть аудитории составила молодёжь, которая регулярно скандировала антиправительственные лозунги. Особенно часто звучала фраза "Ruszkik haza!" ("Русские, уходите домой!") — исторический лозунг венгерского восстания 1956 года, который сегодня вновь приобрёл политическое звучание на фоне сближения Будапешта с Москвой.

Организатором мероприятия выступило "Движение гражданского сопротивления", заявившее, что каждая песня в программе несла критический посыл в адрес власти и должна была продемонстрировать масштаб общественного недовольства.

По словам участников, событие стало не просто концертом, а публичным сигналом о запросе на политические изменения. Многие зрители признавались, что пришли ради любимых исполнителей, однако ключевым мотивом стала именно поддержка идеи смены власти.

Среди выступавших были одни из самых популярных артистов страны – Азария, рэперы Beton.Hofi и Krúbi, а также группы Quimby и Ivan and the Parazol. Их участие усилило политический резонанс события и превратило музыкальный вечер в один из крупнейших протестных митингов последних лет в Венгрии.

