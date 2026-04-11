Будапешт вибухнув протестом: Орбан не очікував, що стільки людей вийде на вулицю

У центрі Будапешта понад 100 тисяч людей заповнили центральну площу та прилеглі вулиці під час масштабного музичного концерту, який фактично перетворився на політичну акцію проти уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє Associated Press.

Протести в Угорщині.

На сцені виступили понад 50 угорських музичних колективів та виконавців, кожен із яких виконав по одній композиції в рамках семигодинного марафону, який організатори назвали "концертом, який руйнує систему". Багато артистів відкрито висловлювали незгоду з чинною владою.

Основну частину аудиторії становила молодь, яка регулярно скандувала антиурядові гасла. Особливо часто звучала фраза "Ruszkik haza!" ("Російські, йдіть додому!") — історичне гасло угорського повстання 1956 року, яке сьогодні знову набуло політичного звучання на тлі зближення Будапешта з Москвою.

Організатором заходу виступив "Рух цивільного опору", який заявив, що кожна пісня в програмі несла критичний посил на адресу влади і мала продемонструвати масштаб громадського невдоволення.

За словами учасників, подія стала не просто концертом, а публічним сигналом щодо запиту на політичні зміни. Багато глядачів зізнавалися, що прийшли заради улюблених виконавців, проте ключовим мотивом стала саме підтримка ідеї зміни влади.

Серед виступаючих були одні з найпопулярніших артистів країни – Азарія, репери Beton.Hofi та Krúbi, а також гурти Quimby та Ivan and the Parazol. Їхня участь посилила політичний резонанс події та перетворила музичний вечір на один із найбільших протестних мітингів останніх років в Угорщині.

