Центральная Европа против Брюсселя: Мадьяр строит новый союз после падения Орбана

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, одержав победу над Виктором Орбаном, намерен кардинально изменить внешнеполитический курс страны. Его стратегия – не просто "перезагрузка" отношений с ЕС, а формирование мощного центральноевропейского блока, способного говорить с Брюсселем на равных.

Политик открыто апеллирует к историческому наследию Австро-Венгерская империя, делая ставку на углубление связей с Австрией и соседними странами. По его мнению, регион объединяют не только экономика, но и общие культурные и политические ценности – от миграции до энергетики.

Ключевой идеей Мадьяра стало объединение Вышеградской группы со Славковским форматом. Такой альянс, по его расчету, позволит усилить влияние региона внутри ЕС по аналогии с Бенилюксом.

Первые зарубежные визиты нового премьера запланированы в Польшу и Австрию. В Варшаве он рассчитывает перенять опыт правительства Дональда Туска по восстановлению демократических институтов и разблокированию средств ЕС. В Вене – договориться о координации политики и улучшении условий для бизнеса.

Финансовый фактор – один из ключевых. Будапешт стремится получить доступ к замороженным 18 млрд евро европейских фондов, а также оборонным кредитам и отменить штрафы за миграционную политику.

Несмотря на амбиции, будущий альянс сталкивается с противоречиями. Страны региона расходятся в подходах к поддержке Украины и вопросам расширения ЕС. Тем не менее, эксперты считают: объединение усилий в экономике и инфраструктуре может дать Центральной Европе новый вес в европейской политике.

