Центральна Європа проти Брюсселя: Мадяр будує новий союз після падіння Орбану

Вибраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, здобувши перемогу над Віктором Орбаном, має намір кардинально змінити зовнішньополітичний курс країни. Його стратегія – не просто перезавантаження відносин з ЄС, а формування потужного центральноєвропейського блоку, здатного говорити з Брюсселем на рівних.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Політик відкрито апелює до історичної спадщини Австро-Угорська імперія, роблячи ставку на поглиблення зв'язків з Австрією та сусідніми країнами. На його думку, регіон об'єднують не лише економіка, а й спільні культурні та політичні цінності – від міграції до енергетики.

Ключовою ідеєю Мадяра стало об'єднання Вишеградської групи зі зі Славківським форматом – механізмом співпраці, що включає Австрію, Чехію та Словаччину. Такий альянс, за його розрахунком, дозволить посилити вплив регіону всередині ЄС за аналогією з Бенілюксом.

Перші закордонні візити нового прем'єра заплановані до Польщі та Австрії. У Варшаві він розраховує перейняти досвід уряду Дональда Туска щодо відновлення демократичних інститутів та розблокування коштів ЄС. У Відні – домовитися про координацію політики та покращення умов для бізнесу.

Фінансовий фактор – один із ключових. Будапешт прагне отримати доступ до заморожених 18 млрд євро європейських фондів, а також оборонних кредитів та скасувати штрафи за міграційну політику.

Незважаючи на амбіції, майбутній альянс стикається із протиріччями. Країни регіону розходяться у підходах до підтримки України та питань розширення ЄС. Проте експерти вважають: об'єднання зусиль в економіці та інфраструктурі може дати Центральній Європі нову вагу в європейській політиці.

