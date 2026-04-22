logo_ukra

BTC/USD

77481

ETH/USD

2362.7

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Центральна Європа проти Брюсселя: Мадяр будує новий союз після падіння Орбану
commentss НОВИНИ Всі новини

Центральна Європа проти Брюсселя: Мадяр будує новий союз після падіння Орбану

Новий прем'єр Угорщини робить ставку на «імперську спадщину», союз із Австрією та перезапуск відносин із ЄС, але без поступок із ключових питань

22 квітня 2026, 07:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вибраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, здобувши перемогу над Віктором Орбаном, має намір кардинально змінити зовнішньополітичний курс країни. Його стратегія – не просто перезавантаження відносин з ЄС, а формування потужного центральноєвропейського блоку, здатного говорити з Брюсселем на рівних.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Політик відкрито апелює до історичної спадщини Австро-Угорська імперія, роблячи ставку на поглиблення зв'язків з Австрією та сусідніми країнами. На його думку, регіон об'єднують не лише економіка, а й спільні культурні та політичні цінності – від міграції до енергетики.

Ключовою ідеєю Мадяра стало об'єднання Вишеградської групи зі зі Славківським форматом – механізмом співпраці, що включає Австрію, Чехію та Словаччину. Такий альянс, за його розрахунком, дозволить посилити вплив регіону всередині ЄС за аналогією з Бенілюксом.

Перші закордонні візити нового прем'єра заплановані до Польщі та Австрії. У Варшаві він розраховує перейняти досвід уряду Дональда Туска щодо відновлення демократичних інститутів та розблокування коштів ЄС. У Відні – домовитися про координацію політики та покращення умов для бізнесу.

Фінансовий фактор – один із ключових. Будапешт прагне отримати доступ до заморожених 18 млрд євро європейських фондів, а також оборонних кредитів та скасувати штрафи за міграційну політику.

Незважаючи на амбіції, майбутній альянс стикається із протиріччями. Країни регіону розходяться у підходах до підтримки України та питань розширення ЄС. Проте експерти вважають: об'єднання зусиль в економіці та інфраструктурі може дати Центральній Європі нову вагу в європейській політиці.

Читайте на порталі "Коментарі" — Угорщина ставить ультиматум Словаччини: історичні закони знову розколюють Європу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/peter-magyar-wants-put-austro-hungarian-empire-back-map/
Теги:

Новини

Всі новини