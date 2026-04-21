Венгрия ставит ультиматум Словакии: исторические законы снова раскалывают Европу

Будущий премьер Венгрии Петер Мадяр провел телефонный разговор с главой правительства Словакия Роберт Фицо, в ходе которого озвучил ключевое условие дальнейшего политического диалога между странами.

По словам Мадяра, Будапешт готов обсуждать любые вопросы только после того, как Братислава отменит закон, угрожающий, по его мнению, венгерской общине на территории Словакии. Речь идет о нормах, которые могут предусматривать уголовную ответственность и даже заключение для представителей венгерского меньшинства.

Отдельно политик подчеркнул необходимость гарантий недопущения конфискации имущества венгров на основании декретов Бенеша, которые связаны с принципом коллективной ответственности после Второй мировой войны.

Несмотря на жесткую позицию, Мадяр заявил о готовности будущего правительства его партии Тиса работать над улучшением двусторонних отношений. В частности, он выступает за возобновление активного сотрудничества в формате Вышеградской группы, в которую входят страны Центральной Европы.

При этом он подчеркнул, что защита прав венгерского меньшинства остается главным приоритетом Будапешта в отношениях с соседями.

Стороны договорились продолжить переговоры в ходе личной встречи на саммите Европейского совета в Брюсселе. Ожидается, что этот разговор станет ключевым для дальнейшего развития венгерско-словацких отношений, вновь оказавшихся на грани обострения.

