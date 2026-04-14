Цены взлетели втрое: где в ЕС жилье стало недостижимой роскошью

В последнее десятилетие рынок жилья в Европейском Союзе пережил настоящий ценовой взрыв. По данным Евростата, средняя стоимость жилья в странах ЕС выросла на 64,9%, тогда как аренда поднялась значительно скромнее – на 21,8%.

Жилье в Европе. Фото: из открытых источников

Впрочем, за общей статистикой скрываются поразительные диспропорции между странами. Абсолютным лидером подорожания стала Венгрия, где цены на жилье выросли почти втрое – на 290%. Следом идут Португалия (180%), Литва (168%) и Болгария (157%). В этих странах недвижимость превращается в все менее доступный ресурс для местного населения.

Эксперты объясняют такую динамику сочетанием нескольких факторов: ростом доходов в новых странах-членах ЕС, притоком иностранных инвестиций, а также повышенным спросом на жилье в туристически привлекательных регионах.

На этом фоне исключением выглядит Финляндия – единственное государство, где цены на жилье за этот период не выросли и даже снизились на 3%. Аналитики связывают это со стабильным рынком, демографическими факторами и сбалансированной жилищной политикой.

Несмотря на разницу между странами, общая тенденция очевидна: жилье в Европе стремительно дорожает, и для многих граждан собственная квартира становится все менее достижимой мечтой.

