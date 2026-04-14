Ціни злетіли втричі: де в ЄС житло стало недосяжною розкішшю

За останнє десятиліття ринок житла в Європейському Союзі пережив справжній ціновий вибух. За даними Євростат, середня вартість житла в країнах ЄС зросла на 64,9%, тоді як оренда піднялася значно скромніше – на 21,8%.

Втім, за загальною статистикою ховаються разючі диспропорції між країнами. Абсолютним лідером подорожчання стала Угорщина, де ціни на житло зросли майже утричі – на 290%. Слідом ідуть Португалія (+180%), Литва (+168%) та Болгарія (+157%). У цих країнах нерухомість перетворюється на дедалі менш доступний ресурс для місцевого населення.

Експерти пояснюють таку динаміку поєднанням кількох факторів: зростанням доходів у нових країнах-членах ЄС, притоком іноземних інвестицій, а також підвищеним попитом на житло в туристично привабливих регіонах.

На цьому фоні винятком виглядає Фінляндія – єдина держава, де ціни на житло за цей період не зросли, а навіть знизилися на 3%. Аналітики пов’язують це зі стабільним ринком, демографічними чинниками та більш збалансованою житловою політикою.

Попри різницю між країнами, загальна тенденція очевидна: житло в Європі стрімко дорожчає, і для багатьох громадян власна квартира стає дедалі менш досяжною мрією.

