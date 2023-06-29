Четыре страны против предоставления Украине прямых гарантий безопасности

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Slava Kot
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото из открытых источников
Лидеры Европейского Союза собрались 29 июня для обсуждения модели долгосрочной помощи для Украины. Оказалось, что четыре европейских страны выступили против предоставления гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reutrers.
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Во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС отметили свою поддержку Украине, которая воюет против России. Однако германский канцлер указывает, что война может затянуться.
Таким образом, Шольц указывает, что ЕС должен подготовиться к долгосрочной поддержке Украины в финансовом и гуманитарном планах. Франция предложила документ, согласно которому ЕС играл бы большую роль в помощи для Киева, и деньги на поддержку шли бы из фондов ЕС и финансировали оружие и обучение украинских солдат. Однако текст вызвал критику четырех стран ЕС.
Напомним, что в июле пройдет саммит НАТО в Литве, где ожидается, что Альянс предоставит гарантии безопасности для Украины.
Также "Комментарии" сообщали о шведских военных, которые решают бойкотировать автомобили Volvo, из-за того, что компания платит налоги в Россию.
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