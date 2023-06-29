Четыре страны против предоставления Украине прямых гарантий безопасности

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото из открытых источников

Лидеры Европейского Союза собрались 29 июня для обсуждения модели долгосрочной помощи для Украины. Оказалось, что четыре европейских страны выступили против предоставления гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reutrers.

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Во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС отметили свою поддержку Украине, которая воюет против России. Однако германский канцлер указывает, что война может затянуться.

"Мы должны подготовиться к тому, что это может длиться долго", – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Таким образом, Шольц указывает, что ЕС должен подготовиться к долгосрочной поддержке Украины в финансовом и гуманитарном планах. Франция предложила документ, согласно которому ЕС играл бы большую роль в помощи для Киева, и деньги на поддержку шли бы из фондов ЕС и финансировали оружие и обучение украинских солдат. Однако текст вызвал критику четырех стран ЕС.

"Для нас, как нейтральных государств, понятно, что мы не можем дать такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что возражают", — сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер, однако добавил, что "мы обязательно обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемы и для нас".

Напомним, что в июле пройдет саммит НАТО в Литве, где ожидается, что Альянс предоставит гарантии безопасности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Дания призывает не ослаблять правила вступления Украины в ЕС.

Также "Комментарии" сообщали о шведских военных, которые решают бойкотировать автомобили Volvo, из-за того, что компания платит налоги в Россию.