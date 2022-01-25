Члены НАТО перевели силы в режим ожидания: предоставлять Украине помощь не планируется

НАТО объявило в понедельник, 24 января, что некоторые страны-члены переводят силы в режим ожидания и посылают дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу, поскольку Соединенное Королевство и Соединенные Штаты приказали семьям дипломатов выйти из Украины из-за опасений российского вторжения. Об этом сообщает CNN.

Флаг НАТО - фото из открытых источников

В заявлении не было предположения, что войска будут использованы для помощи Украине, не являющейся членом НАТО.



Сотрудники американской разведки заявили, что не знают, решил ли президент России Владимир Путин вторгнуться в Украину.

Сейчас администрация Байдена взвешивает, следует ли развернуть до 5000 американских военных, по словам высокопоставленного чиновника по обороне, для поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе и Балтии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет продолжать принимать необходимые меры "для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса".

В заявлении НАТО говорится, что в последние дни страны-члены объявили о размещении сил обороны в регионе. Среди них – Дания, отправляющая фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву, Нидерланды отправляют два истребителя F-35 в Болгарию, Франция выражает готовность отправить войска в Румынию и США рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия на Востоке.

На пресс-конференции в понедельник Столтенберг предупредил, что эти шаги были оборонительными и пропорциональными – и что НАТО "не угрожает России".

CNN сообщил на прошлой неделе, что военной целью США будет "удовлетворить возможности", о которых просят союзники по НАТО в регионе, сказал чиновник по обороне. В понедельник спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что около 8500 американских военнослужащих находятся в повышенной готовности.

Мобилизация западных сил происходит на фоне усиления российских военных перемещений не только на границе Украины, где, как утверждает Министерство обороны Украины, сейчас находится 127 000 российских военных, но и в других местах Европы. Минобороны России объявило на прошлой неделе, что 140 кораблей и 10 тысяч военнослужащих примут участие в учениях от Тихого до Атлантического океана, в том числе у юго-западного побережья Ирландии в феврале. В министерстве заявили, что главной целью учений является защита национальных интересов России в Мировом океане.

Но в то время как страны НАТО наращивают готовность, а ЕС обсуждает повышенные проблемы безопасности, правительство Украины, по крайней мере внешне, не сигнализировало о том же чувстве неотложности. В разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не подвергнется провокации, но будет "сохранять спокойствие".

Как сообщали ранее "Комментарии", Литва обратилась в НАТО из-за российских войск в Беларуси.

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