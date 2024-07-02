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Что ждет Европу после выборов в США: над чем задумались в ЕС

В ЕС задумались над изменением собственной политики о безопасности

2 июля 2024, 21:51
Автор:
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Марьян Ощановский
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Ослабление и хаос в США побуждают европейские страны самостоятельно работать над усилением собственной безопасности, заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Что ждет Европу после выборов в США: над чем задумались в ЕС

США ослабляют влияние на Европу. Фото из открытых источников

"После дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена Европа еще больше проснется. Думаю, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен смотрела их дебаты, то ужаснулась от перспективы, что с одним из них Евросоюзу придется работать следующие четыре года. На фоне Байдена и Трампа тот же Макрон выглядит решительным политиком со свежими идеями и конструктивом", – отметил политолог.

По мнению эксперта-международника, в возможном изменении внешней политики США есть определенный позитив для Европы.

"Европа долгое время была в анабиозе. Даже война в Украине не смогла ее разбудить. Европа же проснулась от хаоса и ослабления США. Европейские государства всегда были уверены, что находятся под зонтиком Штатов в обмен на ситуативную поддержку американских геополитических инициатив. Когда выяснилось, что никаких гарантий нет, а все институциональные связи и рычаги здерживаний и противовесов могут быть разрушены с приходом Трампа, это заставило Европу задуматься над изменением собственной политики безопасности", – подчеркнул Максим Несвитайлов.

В то же время, по словам политолога, это позитив и для Украины, поскольку, находясь на европейском континенте, Украине очень важно, чтобы Европа была сильной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mMS7Stsz9AE
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