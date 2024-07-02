Что ждет Европу после выборов в США: над чем задумались в ЕС

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Марьян Ощановский
Ослабление и хаос в США побуждают европейские страны самостоятельно работать над усилением собственной безопасности, заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
США ослабляют влияние на Европу. Фото из открытых источников
По мнению эксперта-международника, в возможном изменении внешней политики США есть определенный позитив для Европы.
В то же время, по словам политолога, это позитив и для Украины, поскольку, находясь на европейском континенте, Украине очень важно, чтобы Европа была сильной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.
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