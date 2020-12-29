"Чтобы можно было свободно передвигаться": Венгрия вводит паспорт Covid-прививок

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Дмитрий Симоненко
В Венгрии создали приложение, которое подтверждает факт вакцинирования от коронавируса. Об этом сообщает электронный портал "Венгерская нация". Через сервис можно узнать, когда и каким образом владелец был диагностирован на наличие инфекции, а также был ли он привит от COVID-19.
Программное обеспечение было создано по запросу государства с той целью, чтобы гражданам было проще доказать свою защиту. Подразумевается, что жители Венгрии смогут свободно посещать места и получать услуги там, где существует высокая возможность заражения: парикмахерские, театры, перелеты, любые мероприятия. Работать "коронавирусный паспорт" будет через номер социального страхования жителя Венгрии.
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