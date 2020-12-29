"Чтобы можно было свободно передвигаться": Венгрия вводит паспорт Covid-прививок

В Венгрии создали приложение, которое подтверждает факт вакцинирования от коронавируса. Об этом сообщает электронный портал "Венгерская нация". Через сервис можно узнать, когда и каким образом владелец был диагностирован на наличие инфекции, а также был ли он привит от COVID-19.

Программное обеспечение было создано по запросу государства с той целью, чтобы гражданам было проще доказать свою защиту. Подразумевается, что жители Венгрии смогут свободно посещать места и получать услуги там, где существует высокая возможность заражения: парикмахерские, театры, перелеты, любые мероприятия. Работать "коронавирусный паспорт" будет через номер социального страхования жителя Венгрии.

Ранее "Комментарии" писали о том , что в Британии пытаются изобрести так называемый "Паспорт свободы". Этот электронный "документ" позволит британцам, которые не инфицированы коронавирусной болезнью, посещать места сосредоточения людей, такие как кафе и рестораны, учебные заведения и бизнес-центры. О новшестве сообщает национальный портал Daily Mail. По информации представителей СМИ, правительство страны уже заключило соглашение с двумя IT-корпорациями для создания программы. Стал известен и принцип работы системы - с помощью приложения пользователю присваивается личный QR-код на его смартфоне, который привязан к цифровому паспорту с данными пользователя.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Украина пока не будет закрывать границы с Объединенным Королевством Великобритании. Об этом сообщает глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в социальной сети Фейсбук.





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