COVID-19 под елку: в Бельгии Санта-Клаус заразил пожилых людей

В доме для людей преклонного возраста начали массово выявлять коронавирус после посещения Санта-Клауса. Об инциденте, который произошел в бельгийском городе Мол, сообщает NZ Herald.

В бельгийский дом престарелых Санта принес коронавирус. Фото: ТАСС

Переносчиком заболевания оказался мужчина, который изображал Санта-Клауса. К постояльцам дома престарелых под названием Hemelrijck актер пришел, чтобы передать лучшие рождественские пожелания. С момента его посещения прошла неделя.

Сейчас в учреждении выявлено 75 больных. В разной форме коронавирус переносят 61 постоялец и 14 членов персонала.

"Это было сделано с лучшими намерениями, но что-то пошло не так. Сейчас наступили темные дни для дома престарелых", — комментирует ситуацию мэр Мола Вим Кайерс.

Кроме того, он добавил, что проблема не только в позднем выявлении коронавируса у актера, а и в пренебрежении карантинными требованиями пожилыми людьми и сотрудниками учреждения. По его словам, организаторам пообещали, что все, кто будет общаться с Санта-Клаусом, станут соблюдать масочного режима. Судя по фото, сделанных на мероприятии, этого не произошло.

Также известно, что человек, который играл Санту, переживает значительное психическое напряжение из-за инцидента.

Справка. Мол — муниципалитет в бельгийской провинции Антверпен. На 1 января 2010 года в Моле проживало 34113 жителей.



Очевидно, високосный 2020 год влияет на всех, в том числе и на Санта-Клаусов. Ведь ранее "Комментарии" сообщали, что в Великобритании извинились за рекламный ролик с больным коронавирус Сантой.

Также портал информировал об инциденте в США, где Санта-Клауса арестовали за домогательства к несовершеннолетним.

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